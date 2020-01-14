Суперфан Парамон втратив свідомість, повертаючись із роботи. Він у реанімації



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Наприкінці минулого року Сергій Заборовський переніс двосторонню пневмонію Слобідський край

Чоловікові стало зле вдруге місяць

64-річний Сергій Заборовський, якого у футбольних колах знають як Суперфана Парамона, потрапив у реанімацію четвертої київської лікарні.

«Парамон у комі, в реанімації четвертої лікарні, все дуже погано. Їхав з роботи в маршрутці, втратив свідомість на Повітрофлотському проспекті, 92», - написав у «Фейсбуку» відомий журналіст і вболівальник Олександр Геєнко.

«Главком» сповіщав, що наприкінці року Парамон був госпіталізований із діагнозом «двостороння пневмонія». Тоді його вдалося врятувати.

Зауважимо, що Суперфан Парамон стояв біля витоків фанатського руху «Динамо» наприкінці 70-х років минулого сторіччя. Коли в команду у 1996 році повернувся відомий своїми забобонами тренер Валерій Лобановський, він приставив Парамона до команди фактично в ролі живого талісмана. Чи суперфана.

Власне, у цьому статусі Сергій Заборовський, котрий працював двірником в аеропорту «Жуляни», залишався й після смерті Лобановського 13 травня 2002 року. Аж до того моменту, поки в 2011 році не копнув суддю після чвертьфінального матчу Ліги Європи «Динамо» - «Браґа» (Португалія). Відтоді Парамон матчі киян якщо й відвідує, то як звичайний глядач, на трибунах стадіону.