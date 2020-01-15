У Суперфана Парамона – інсульт. Він не розмовляє і підключений до апарату штучного дихання



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Стан Сергія Заборовського вкрай важкий Фото із соцмереж

64-річному чоловікові стало зле вчора в громадському транспорті

Як уже повідомляв «Главком», вчора, 14 січня, повертаючись із роботи, втратив свідомість у громадському транспорті 64-річний Сергій Заборовський, якого у спортивних колах знають як Суперфана Парамона.

Сьогодні стали відомі деякі подробиці про стан чоловіка.

«Парамон прийшов у себе в реанімації після інсульту: відкрив очі, реагує на слова, але ще не говорить, так як підключене штучне дихання», - розповідає спортивний журналіст і вболівальник, автор книги про Суперфана Олександр Геєнко.

У грудні «Главком» сповіщав, що Парамон був госпіталізований із діагнозом «двостороння пневмонія». Тоді його вдалося врятувати.

Зауважимо, що Суперфан Парамон стояв біля витоків фанатського руху «Динамо» наприкінці 70-х років минулого сторіччя. Коли в команду у 1996 році повернувся відомий своїми забобонами тренер Валерій Лобановський, він приставив Парамона до команди фактично в ролі живого талісмана. Чи суперфана.

Власне, у цьому статусі Сергій Заборовський, котрий працював двірником в аеропорту «Жуляни», залишався й після смерті Лобановського 13 травня 2002 року. Аж до того моменту, поки в 2011 році не копнув суддю після чвертьфінального матчу Ліги Європи «Динамо» - «Браґа» (Португалія). Відтоді Парамон матчі киян якщо й відвідує, то як звичайний глядач, на трибунах стадіону.