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    Михайличенко пояснив, чому «Динамо» не перемогло «Десну»

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    Олексій Михайличенко використовує крилаті фрази - Михайличенко пояснив, чому «Динамо» не перемогло «Десну»
    Олексій Михайличенко використовує крилаті фрази
    Динамо від Шурика

    Тренер киян знайшов наївні виправдання

    Головний тренер київського «Динамо» Олексій Михайличенко підбив підсумки матчу 23-го туру чемпіонату України, в якому його команда не змогла перемогли чернігівську «Десну».

    Не вдалося уникнути помилок, які і перешкодили здобути той результат, який ми заслуговували, - сказав Михайличенко. – Тут навіть нема чого коментувати, оскільки всі команди проти нас грають дуже суворо в обороні, і забивати досить важко. Ми забили, але подарували м'яч супернику. Нам такі не дарують...

    Звичайно, дуже шкода, всі засмучені. Але і сам футбол в такому настрої через цю епідемію – це гра без підтримки. Напевно, на такий футбол дуже важко налаштовувати хлопців, особливо після важких ігор на кубок. Крім того, у нас були невеликі кадрові проблеми: Дуелунн отримав невелику травму, не відновилися Піваріч, де Пена, Сидорчук пропускав. Обидві команди хотіли сьогодні домогтися результату, але «Десні» це вдалося. І ми їй у цьому дуже допомогли.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга ФК «Десна» Сергій Сидорчук Міккель Дуелунн Карлос Де Пена Йосип Піваріч Олексій Михайличенко
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