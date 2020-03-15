Михайличенко пояснив, чому «Динамо» не перемогло «Десну»
Тренер киян знайшов наївні виправдання
Головний тренер київського «Динамо» Олексій Михайличенко підбив підсумки матчу 23-го туру чемпіонату України, в якому його команда не змогла перемогли чернігівську «Десну».
Не вдалося уникнути помилок, які і перешкодили здобути той результат, який ми заслуговували, - сказав Михайличенко. – Тут навіть нема чого коментувати, оскільки всі команди проти нас грають дуже суворо в обороні, і забивати досить важко. Ми забили, але подарували м'яч супернику. Нам такі не дарують...
Звичайно, дуже шкода, всі засмучені. Але і сам футбол в такому настрої через цю епідемію – це гра без підтримки. Напевно, на такий футбол дуже важко налаштовувати хлопців, особливо після важких ігор на кубок. Крім того, у нас були невеликі кадрові проблеми: Дуелунн отримав невелику травму, не відновилися Піваріч, де Пена, Сидорчук пропускав. Обидві команди хотіли сьогодні домогтися результату, але «Десні» це вдалося. І ми їй у цьому дуже допомогли.