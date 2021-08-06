Мільйон кульок і троянд. Зінченко зустрів дружину після пологів і дав дочці ім’я (фото)
Захисник «Манчестер Сіті» і збірної України назвав доньку Євою
Футболіст національної команди України, яка цього тижня залишилася без тренера Андрія Шевченка, 2 серпня став батьком. Зустрічаючи дружину Владу Седан з пологового будинку вінгер влаштував родині незабутню зустріч.
Сашко обставив усю вітальню квітами, повітряними кульками, а також плюшевими іграшками. Відзначимо, що одразу в кількох місцях кульки утворюють слово «Єва» – ім'я донечки родини Зінченків.
Зінченко одружився з Владою у серпні минулого року, а про вагітність дружини повідомив у червні. Дитина ж з'явилась на світ 2 серпня.
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