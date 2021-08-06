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    Мільйон кульок і троянд. Зінченко зустрів дружину після пологів і дав дочці ім’я (фото)

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    Олександр Зінченко шикарно зустрів дружину з пологового будинку - Мільйон кульок і троянд. Зінченко зустрів дружину після пологів і дав дочці ім’я (фото)
    Олександр Зінченко шикарно зустрів дружину з пологового будинку
    Фото з відкритих джерел

    Захисник «Манчестер Сіті» і збірної України назвав доньку Євою

    Футболіст національної команди України, яка цього тижня залишилася без тренера Андрія Шевченка, 2 серпня став батьком. Зустрічаючи дружину Владу Седан з пологового будинку вінгер влаштував родині незабутню зустріч.

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    Сашко обставив усю вітальню квітами, повітряними кульками, а також плюшевими іграшками. Відзначимо, що одразу в кількох місцях кульки утворюють слово «Єва» – ім'я донечки родини Зінченків.

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    Зінченко одружився з Владою у серпні минулого року, а про вагітність дружини повідомив у червні. Дитина ж з'явилась на світ 2 серпня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Мільйон кульок і троянд. Зінченко зустрів дружину після пологів і дав дочці ім’я (фото)