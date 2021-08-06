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    На Мессі залишився один претендент

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    Бразилець Неймар чекає на Мессі в ПСЖ - На Мессі залишився один претендент
    Бразилець Неймар чекає на Мессі в ПСЖ
    Фото з відкритих джерел

    Капітан збірної Аргентини, ймовірно, стане гравцем «Парі Сен-Жермен»

    Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі, який залишив «Барселону», не перейде в «Манчестер Сіті».

    Як повідомляє Mundo Deportivo, англійський клуб не має наміру підписувати контракт з 34-річним футболістом. У «містян» наразі інші плани. Напередодні, 5 серпня, вони придбали у «Астон Вілли» півзахисника Джека Гріліша за € 117 млн, а тепер планують зробити ще одну спробу залучити до свої лав форварда «Тоттенгема» Гаррі Кейна.

    Таким чином, якщо не відбудеться чогось непередбачуваного, Мессі, скоріше за все, опиниться в «Парі Сен-Жермен».

    Напередодні «Барселона» оголосила, що не буде продовжувати угоду з Мессі. Це пов'язано з фінансовими і структурними перешкодами, прописаними в регламенті іспанської ліги.

    Мессі виступав за «Барселону» з 2005 року. Його контракт з каталонським клубом закінчився в кінці червня. У минулому сезоні аргентинець провів 35 матчів в іспанській Прімері, забив 30 голів (три - з пенальті) і віддав дев'ять результативних передач.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    На Мессі залишився один претендент