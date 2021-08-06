На Мессі залишився один претендент

Капітан збірної Аргентини, ймовірно, стане гравцем «Парі Сен-Жермен»

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі, який залишив «Барселону», не перейде в «Манчестер Сіті».

Як повідомляє Mundo Deportivo, англійський клуб не має наміру підписувати контракт з 34-річним футболістом. У «містян» наразі інші плани. Напередодні, 5 серпня, вони придбали у «Астон Вілли» півзахисника Джека Гріліша за € 117 млн, а тепер планують зробити ще одну спробу залучити до свої лав форварда «Тоттенгема» Гаррі Кейна.

Таким чином, якщо не відбудеться чогось непередбачуваного, Мессі, скоріше за все, опиниться в «Парі Сен-Жермен».

Напередодні «Барселона» оголосила, що не буде продовжувати угоду з Мессі. Це пов'язано з фінансовими і структурними перешкодами, прописаними в регламенті іспанської ліги.

Мессі виступав за «Барселону» з 2005 року. Його контракт з каталонським клубом закінчився в кінці червня. У минулому сезоні аргентинець провів 35 матчів в іспанській Прімері, забив 30 голів (три - з пенальті) і віддав дев'ять результативних передач.