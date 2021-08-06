Українка розридалася через відсутність тренера на Олімпіаді. Беленюк пояснив ситуацію

Марина Килипко зайняла п’яте місце у стрибках з жердиною

Українка Марина Килипко стала п’ятою на Олімпіаді-2020 в Токіо. Це найкращий результат стрибунки з жердиною в кар’єрі. Після виступу легкоатлетка була дуже розчарована та заплакана. Виявилось, що вона виступала зовсім одна у секторі та без тренера.

«Підготовка йшла добре, але єдине, я вважаю, повинен бути тренер. Тому що це стрибки з жердиною. Чому тут немає тренера, я так ні від кого і не почула. Мене годували «завтраками», але в підсумку мого тренера на Олімпіаді немає. Чому так відбувається в нашій країні, я не розумію. Мені ніхто нічого не пояснив», – сказала Килипко в інтерв'ю UA:Перший.

Ситуацію пояснив переможець Олімпіади Жан Беленюк. Він також постраждав через те, що його наставник бігав від Парвіза Насібова до нього.

«Це однозначно неправильно, тому що спортсмен повинен бути з тренером. «Знаю про існування квоти з приводу кількості тренерів і вона не зовсім адекватна: на двох спортсменів лише один тренер», —сказав Беленюк. – У нас також так було. Тренер був на сутичці Парвіза, я вже виходжу на килим, бо щільний графік. І він ледве встигає все зробити, щоб прийти, взяти необхідні речі і вийти зі мною на килим. Я просив, щоб інші тренери з вільної боротьби підстрахували».

Збірна України здобула на Олімпіаді чотирнадцять медалей. В загальнокомандному заліку вона перебуває на 40-му місці.