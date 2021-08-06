Тренер «Динамо» Луческу переніс операцію

Румунському наставнику столичного клубу видалили кісту

Тренер київського «Динамо» Мірча Луческу не був присутнім на тренерській лаві в матчі чемпіонату України проти «Вереса», а за кілька днів не полетів з командою до Стамбула на товариську гру з «Фенербахче». Повідомлялося, що наставник застудився, але хвороба мала дещо інший характер. З’ясувалося, що причиною підвищеної температури стала кіста у волосяній цибулині.

Як повідомляє румунська преса, операція по видаленню кісти продовжувалася вісім хвилин. Наразі 76-річний тренер почуває себе нормально.

В третьому турі «Динамо» зіграє 8 серпня на виїзді проти луганської «Зорі». «Шахтар», який на наступному тижні проведе матч-відповідь третьої кваліфікації Ліги чемпіонів проти «Генка», 7 серпня прийме «Олександрію».