Збірну України з футболу очолить вітчизняний спеціаліст

Ім’я наступника Андрія Шевченка назвуть 9 серпня

Головним тренером збірної України з футболу стане вітчизняний спеціаліст. Про це заявив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

«Давайте почекаємо до понеділка. У нас відбудеться виконком УАФ, і на ньому ви все побачите. Можу сказати, що в понеділок збірна отримає новий тренерський штаб, – наводить слова Павелка sport.ua. – У нас немає фінансових питань і проблем з жодним із кандидатів, так само як ні з ким і з колишнього штабу збірної. Можу запевнити, що для тренерського штабу, який очолить збірну України, ніколи не буде питання фінансів стояти на першому місці».

Також бос вітчизняного футболу прокоментував чутки про те, що збірну може очолити хтось із іноземних фахівців.

«Я впевнений, що в Україні багато своїх фахівців, які набагато краще знають і розуміють наш футбол. І я впевнений, що саме українські фахівці будуть очолювати нашу збірну», – сказав президент УАФ.

Нагадаємо, на поточному тижні стало відомо про відхід з поста головного тренера збірної України Андрія Шевченка, у якого закінчився контракт з УАФ.