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    Міністр закордонних справ Литви назвав проведення Чемпіонату світу у Росії дурною ідеєю

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    Лінас Лінкявічюс. Фото URM - Міністр закордонних справ Литви назвав проведення Чемпіонату світу у Росії дурною ідеєю
    Лінас Лінкявічюс. Фото URM

    Лінас Лінкявічюс виступив із гучною заявою

    Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що Чемпіонат світу з футболу у Росії – це дурна ідея.

    Про це він сам заявив порталу BuzzFeed News, передає EADaily.

    «Ті, хто наївно думає, що спорт – це тільки спорт, а культура – це культура, повинні знати, що у Росії все інакше: там все зводиться до політики. Там уже зараз радіють», - сказав литовський міністр.

    «Дурних ідей буває чимало. Наприклад, проведення у Росії фіналу Чемпіонату світу з футболу. Це нерозумно, оскільки викличе чималий хаос», - пояснив Лінкявічюс.

    «Це не дуже добре, тому що у цій країні все пов'язано з політикою. Спорт, культуру роблять центром уваги, і це дуже добре для пропаганди», - цитує його Radio Liberty.

    Проте, він додав, що у нього немає права відмовляти людей, які збираються їхати на чемпіонат.

    Два місяці тому Лінкявічюс запропонував гравцям збірних команд світу бойкотувати Чемпіонат світу з футболу у Російській Федерації.

    Керівник литовського зовнішньополітичного відомства зазначив, що офіційні представники багатьох країн до Росії не приїдуть.

    На думку міністра, було б добре, якби їхній приклад наслідували й збірні.

    Нагадаємо, Чемпіонат світу-2018 пройде у Росії з 14 червня по 15 липня.

    Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт міністр чемпіонат світу Литва ЧС-2018
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