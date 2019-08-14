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    Міністр Жданов анонсував подвійне збільшення розміру президентських стипендій для спортсменів

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    &laquo;Вартість&raquo; медалей в Україні може зрости вдвічі - Міністр Жданов анонсував подвійне збільшення розміру президентських стипендій для спортсменів
    «Вартість» медалей в Україні може зрости вдвічі
    Фото із соцмереж

    Що це – популізм чи реальна турбота?

    Уряд затвердив проект Указу Президента України «Про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів». Міністр молоді і спорту Ігор Жданов стверджує, що в разі, якщо Володимир Зеленський підпише документ, спортсмени почнуть заробляти помітно більше.

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    «Стипендії спортсменам і тренерам буде суттєво збільшено – розробляючи цей документ, ми запланували, що вони підвищуватимуться разом із прожитковим мінімумом для працездатних осіб, - пише Ігор Олександрович у «Фейсбуці». - Якщо зараз стипендія для переможця Олімпіади становить 15 тисяч гривень, для чемпіона світу – 12, то, відповідно до проєкту Указу, вона становитиме 16 і 13 прожиткових мінімумів (з 1 липня прожитковий мінімум в Україні зріс до до 1936 гривень – прим.).

    Чемпіони Європи претендуватимуть на стипендію розміром 9 прожиткових мінімумів, 8 і 7 за друге та третє місця. Тренери отримуватимуть 50% від розміру стипендії своїх спортсменів.

    Також ми встановили принципово нові категорії стипендій Президента – для молодих і перспективних спортсменів, які вже зараз демонструють чудові результати на міжнародних змаганнях. Ті, хто посів 1-3 місця на чемпіонатах світу у найближчій до дорослих віковій групі мають отримувати від 8 до 6 прожиткових мінімумів (це від 19 до 13 тис. грн. на сьогоднішній день) чемпіонатах Європи – від шести до чотирьох прожиткових мінімумів. Для переможців і призерів Юнацьких Олімпійських ігор, чемпіонатів світу або Європи серед юніорів (юніорок) – три прожиткових мінімуми».

    «Підтримка не тільки досвідчених, але й молодих спортсменів - це додаткові стимули і перспектива розвитку різних видів спорту, нові досягнення, запобігання відтоку перспективної молоді за кордон», - підкреслює міністр.

    Таким чином, у разі, якщо ініціативи нинішнього очільника Мінмолодьспорту будуть підтримані паном Зеленським, переможці Олімпіад отримуватимуть 31 тисячу гривень щомісяця замість 15-ти, чемпіони світу – 25 тисяч замість 12-ти.

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