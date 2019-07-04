Радник міністра спорту затролив жадібність Беленюка



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Жан Беленюк ще з мінських килимів зазирав, чи капнули на його картку призові НОК України

Борцеві порадили бути у своїй принциповості послідовним

Радник міністра у справах сім'ї, молоді, спорту і туризму Павло Булгак вирішив освіжити пам'ять новоспеченого чемпіона ІІ Європейських ігор з греко-римської боротьби Жана Беленюка.

«Життя бентежне і несправедливе, - дотепно розпочав свій пост пан Булгак, що вже означало, що на цей раз він не виправдовуватиме свого керівника Ігоря Жданова. - Коли Жанові Беленюку на кілька тижнів затримали призові за чемпіонат Європи, то були пости у фейсі, тролінг, піднявся шум і хайп. Коли практично в день прильоту виплатили призові Жану за золото II Європейський ігор - тиша. Тим не менш, я щиро радий за нашого борця і бажаю йому нових перемог во ім'я України!»

Жан Венсанович Беленюк переміг у Мінську у ваговій категорії до 87 кг.