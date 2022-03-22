Мірча Луческу після повернення до Румунії захворів на ковід

Незважаючи на це, у суботу тренер «Динамо» має намір відвідати відкриття нового стадіону в Бухаресті

Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу склав позитивний тест на коронавірус. Але 76-річний фахівець наголосив, що завтра він зможе вийти з дому, – повідомляє Sport.ua.

«У мене та моєї дружини ковід. Я не хворів на нього протягом двох років, коли довкола мене було п'ятдесят людей, встигнувши побувати в багатьох місцях. Проте коли повернувся додому, то одразу захворів.

Зі мною все добре, це легка форма. Я щеплений двічі, третю вакцину не отримав. Сьогодні останній день карантину, завтра я зможу вийти з дому. А в суботу буду на відкритті нового стадіону Гулешті у Бухаресті, домашнього стадіону бухарестського «Рапіда», – розповів Луческу.

Нагадаємо, що гравці київського «Динамо» придбали спецавтомобіль для розвідбатальйону. Прохання наших військових передали капітанові команди Сергію Сидорчуку, який оперативно обговорив питання з гравцями клубу. Протягом дня футболісти самі знайшли необхідний спецавтомобіль та сплатили його покупку.

Одна з фанатських угруповань мадридського «Реала» Ultras Sur виступила на підтримку України, яка зараз бореться у війні, розв'язаній російськими агресорами. Ультрас опублікували фото з банером «Слава Україні!» біля розташованого футбольного стадіону Сантьяго Бернабебу, який є домашньою ареною Королівського клубу.