Росії остаточно відмовили у перенесенні матчу відбору Чемпіонату світу проти Польщі

Це вже третя відмова Спортивного арбітражного суду країні-агресорці

Спортивний арбітражний суд у Лозанні відмовив Росії у вимозі перенести матч плей-оф відбору Чемпіонату світу-2022 проти Польщі на іншу дату. Матч мав відбутися 24 березня, але тепер остаточно зрозуміло, що поляки автоматично вийдуть у фінал відбору, – повідомляє Sport.

Раніше країна-агресорка вимагала заморозити бани УЄФА (проти російських клубів) та ФІФА (проти збірної Росії), але у цих двох випадках отримала відмову від Спортивного арбітражного суду. Наразі отримано третій негативний вердикт.

У результаті можна впевнено говорити, що збірної Росії на ЧС-2022 не буде, але Арбітражний суд пізніше продовжить розглядати справу Російського футбольного союзу проти УЄФА і ФІФА.

Нагадаємо, що президент та головний виконавчий директор баскетбольної Євроліги Жорді Бертомеу офіційно запропонував дискваліфікувати російські команди, i зняти їх з сезону Євроліги-2021/22. Наразі російські команди Європейського баскетбольного турніру просто відсторонені від змагань.

Одна з фанатських угруповань мадридського «Реала» Ultras Sur виступила на підтримку України, яка зараз бореться у війні, розв'язаній російськими агресорами. Ультрас опублікували фото з банером «Слава Україні!» біля розташованого футбольного стадіону Сантьяго Бернабебу, який є домашньою ареною Королівського клубу.