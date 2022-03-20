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    Міжнародна федерація футболу виділила $1 млн на гуманітарну допомогу Україні

    Насамперед ФІФА профінансувала постачання медикаментів - Міжнародна федерація футболу виділила $1 млн на гуманітарну допомогу Україні

    Насамперед ФІФА профінансувала постачання медикаментів

    Фото: Getty Images

    Першу партію гуманітарного вантажу вже доставлено в Україну

    Міжнародна федерація футболу виділила $1 млн на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від російської агресії проти України. Першу партію гуманітарного вантажу, яка складається з медикаментів та аптечок першої допомоги, вже доставлено до України, – повідомляє Sportarena.

    «Перед обличчям цієї нічим не виправданої агресії ми хочемо зробити свій внесок, підтримати людей в Україні та тих, хто був змушений тікати від війни. Фонд ФІФА готовий надати деяку необхідну допомогу, працюючи в координації з футбольною спільнотою України та інших європейських країн», – сказав президент ФІФА Джанні Інфантіно.

    Нагадаємо, що благодійний фонд УЄФА вже виділив 1 млн євро в якості допомоги українським дітям, які постраждали через вторгнення російських агресорів в Україну.

    Збірна Шотландії у партнерстві з Дитячим фондом ООН проведе товариський матч на підтримку України. Шотландська команда зустрінеться зі збірною Польщі 24 березня у Глазго. 10 фунтів стерлінгів з кожного проданого квитка буде пожертвувано для допомоги українським біженцям та дітям. Пожертвування можуть становити мінімум 520 тис. фунтів стерлінгів.

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    Теги: УЄФА спорт ФІФА війна гуманітарна допомога Джанні Інфантіно
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    Міжнародна федерація футболу виділила $1 млн на гуманітарну допомогу Україні