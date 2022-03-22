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    Ультрас мадридського «Реала» підтримали Україну

    Іспанські футбольні фанати вже вчать українську мову - Ультрас мадридського «Реала» підтримали Україну

    Іспанські футбольні фанати вже вчать українську мову

    Фото: sportarena.com

    Фанати Королівського клубу виступили проти російської агресії

    Ultras Sur, одна з фанатських угруповань мадридського «Реала», виступила на підтримку України, яка зараз бореться у війні, розв'язаній російськими агресорами, – повідомляє Sportarena.

    Ультрас мадридського «Реала» опублікували фото з банером «Слава Україні!» біля розташованого у столиці Іспанії футбольного стадіону Сантьяго Бернабебу, який є домашньою ареною Королівського клубу.

    Нагадаємо, що ультрас ФК «Динамо» зробили заяву, в якому звернули увагу на дикі заяви головного тренера клубу Мірчі Луческу i негідну поведінку братів Суркісів під час війни, розв'язаної російським агресором.

    Телеканал Eurosport-Росія припиняє своє існування – популярна спортивна мережа не хоче працювати з країною-агресором. Про це повідомив коментатор російського підрозділу каналу Володимир Синіцин. «От і все! Наш «Євроспорт» закривається. Останній день мовлення – 15 квітня. Весь склад розпускається. Не думав, що моя кар'єра закінчиться в такий спосіб», – сказав Синіцин.

    Збірна Шотландії у партнерстві з Дитячим фондом ООН проведе товариський матч на підтримку України. Шотландська команда зустрінеться зі збірною Польщі 24 березня у Глазго. 10 фунтів стерлінгів з кожного квитка буде пожертвувано для допомоги українським біженцям та дітям.

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    Теги: росія спорт війна Україна ультрас ФК Реал (Мадрид)
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    Ультрас мадридського «Реала» підтримали Україну