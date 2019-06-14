Видатна українська шахістка піде на вибори від партії Саакашвілі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталія Жукова прикрасила список «Руху нових сил» Шахова Україна

Наталія Жукова хоче повторити шлях Ельбруса Тедеєва

Партія «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі, який повернувся до України, братиме участь у виборах до Верховної ради. Партія оголосила список, в який увійшла українська шахістка Наталя Жукова. Причому під четвертим номером.

Наталя Жукова – 40-річна дворазова чемпіонка Європи (2000, 2015), віце-чемпіонка світу з бліцу (2012). Заслужений майстер спорту України. Її рейтинг станом на січень 2019 року – 2377 (87-ме місце у світі, 7-ме – серед шахісток України).

Наталя народилася в сім'ї совєцького військовика в Дрездені (Східна Німеччина), зростала в Каховці. В 1994 році Жукова в угорському Сомбатхеї перемогла на чемпіонаті Європи серед дівчат до 14 років, наступного року повторила свій успіх на чемпіонаті Європи серед дівчат до 16 років в румунському містечку Беїле-Геркулане і виборола титул чемпіонки світу до 16 років в угорському Сеґеді.

На чемпіонаті України серед жінок в 1996 році Жукова розділила перше місце. В 1998 перемогла на турнірах в Белграді (Сербія) та Ґронінґені (Нідерланди). На першому чемпіонаті Європи серед жінок у Батумі (Грузія) в 2000 році обіграла в фіналі росіянку Єкатєріну Ковалевську стала чемпіонкою Європи.

З 1996 року входить до складу збірної України на Олімпіадах. У 2006 році в Турині виборола у складі команди золоті медалі.

У жовтні 2018 року Жукова у складі збірної України стала срібним призером шахової Олімпіади, що відбувалася в Батумі. У листопаді 2018 року взяла участь у чемпіонаті світу серед жінок, де поступилася в першому колі (1/32 фіналу) китаянці Ні Шицюнь на тай-брейку.

Наталія мешкає в Одесі.

Джерело: 24tv.ua