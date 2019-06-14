Видатна українська шахістка піде на вибори від партії Саакашвілі
Наталія Жукова хоче повторити шлях Ельбруса Тедеєва
Партія «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі, який повернувся до України, братиме участь у виборах до Верховної ради. Партія оголосила список, в який увійшла українська шахістка Наталя Жукова. Причому під четвертим номером.
Наталя Жукова – 40-річна дворазова чемпіонка Європи (2000, 2015), віце-чемпіонка світу з бліцу (2012). Заслужений майстер спорту України. Її рейтинг станом на січень 2019 року – 2377 (87-ме місце у світі, 7-ме – серед шахісток України).
Наталя народилася в сім'ї совєцького військовика в Дрездені (Східна Німеччина), зростала в Каховці. В 1994 році Жукова в угорському Сомбатхеї перемогла на чемпіонаті Європи серед дівчат до 14 років, наступного року повторила свій успіх на чемпіонаті Європи серед дівчат до 16 років в румунському містечку Беїле-Геркулане і виборола титул чемпіонки світу до 16 років в угорському Сеґеді.
На чемпіонаті України серед жінок в 1996 році Жукова розділила перше місце. В 1998 перемогла на турнірах в Белграді (Сербія) та Ґронінґені (Нідерланди). На першому чемпіонаті Європи серед жінок у Батумі (Грузія) в 2000 році обіграла в фіналі росіянку Єкатєріну Ковалевську стала чемпіонкою Європи.
З 1996 року входить до складу збірної України на Олімпіадах. У 2006 році в Турині виборола у складі команди золоті медалі.
У жовтні 2018 року Жукова у складі збірної України стала срібним призером шахової Олімпіади, що відбувалася в Батумі. У листопаді 2018 року взяла участь у чемпіонаті світу серед жінок, де поступилася в першому колі (1/32 фіналу) китаянці Ні Шицюнь на тай-брейку.
Наталія мешкає в Одесі.
Джерело: 24tv.ua