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    Міжнародний союз біатлоністів визнав, що окремі його працівники покривали російський допінг

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    Справа про російський допінг коштувала Андерсові Бессеберґу посади - Міжнародний союз біатлоністів визнав, що окремі його працівники покривали російський допінг
    Справа про російський допінг коштувала Андерсові Бессеберґу посади
    Світлина - Biathlonworld

    IBU визнає свою вину лише частково

    Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відзвітував про «брудні» біологічні паспорти російських спортсменів. Про це повідомляється в прес-релізі на сайті організації.

    Незалежна комісія під керівництвом англійського юриста Джонатана Тейлора прийшла до висновку, що IBU не передавав Союзу біатлоністів Росії (СБР) і Російському антидопінговому агентству (РУСАДА) даних для їх приховування. При цьому в заяві йдеться про те, що винні в порушеннях IBU з 2008-го по 2018-й будуть покарані.

    У 2018 році в штаб-квартирі IBU в Зальцбурзі відбулися обшуки. Заходи мали стосунок до допінгових звинувачень. Після цього колишній глава Московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков заявив, що в IBU приховували порушення антидопінгових правил з боку російських спортсменів. За його словами, в Cоюзі відмовлялися відкривати антидопінгові справи проти російських біатлоністів, незважаючи на те, що в їх біологічних паспортах фіксувалися аномальні показники.

    Крім того, в WADA заявили, що Андерс Бессеберґ, котрий у той час очолював IBU, брав участь в корупційних схемах і отримав від російської сторони «повний дипломат доларів». Норвезьке видання VG також повідомило, що з 2011 року він приховав 65 спірних допінг-проб росіян.

     Читайте також: Завдяки дискваліфікації російського біатлоніста Україна отримає срібло чемпіонату світу-2011
    Теги: допінг біатлон WADA РУСАДА Григорій Родченков Андерс Бессеберґ
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