Міжнародний союз біатлоністів визнав, що окремі його працівники покривали російський допінг

IBU визнає свою вину лише частково

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) відзвітував про «брудні» біологічні паспорти російських спортсменів. Про це повідомляється в прес-релізі на сайті організації.

Незалежна комісія під керівництвом англійського юриста Джонатана Тейлора прийшла до висновку, що IBU не передавав Союзу біатлоністів Росії (СБР) і Російському антидопінговому агентству (РУСАДА) даних для їх приховування. При цьому в заяві йдеться про те, що винні в порушеннях IBU з 2008-го по 2018-й будуть покарані.

У 2018 році в штаб-квартирі IBU в Зальцбурзі відбулися обшуки. Заходи мали стосунок до допінгових звинувачень. Після цього колишній глава Московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков заявив, що в IBU приховували порушення антидопінгових правил з боку російських спортсменів. За його словами, в Cоюзі відмовлялися відкривати антидопінгові справи проти російських біатлоністів, незважаючи на те, що в їх біологічних паспортах фіксувалися аномальні показники.

Крім того, в WADA заявили, що Андерс Бессеберґ, котрий у той час очолював IBU, брав участь в корупційних схемах і отримав від російської сторони «повний дипломат доларів». Норвезьке видання VG також повідомило, що з 2011 року він приховав 65 спірних допінг-проб росіян.