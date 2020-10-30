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    Завдяки дискваліфікації російського біатлоніста Україна отримає срібло чемпіонату світу-2011

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    Сергій Седнєв, Андрій Дериземля, Олександр Біланенко і Сергій Семенов розміняють бронзу на срібло чемпіонату світу-2011 - Завдяки дискваліфікації російського біатлоніста Україна отримає срібло чемпіонату світу-2011
    Сергій Седнєв, Андрій Дериземля, Олександр Біланенко і Сергій Семенов розміняють бронзу на срібло чемпіонату світу-2011
    Світлина - Український біатлон

    Чоловіча естафетна команда України ще ніколи не підіймалася на світових першостях так високо

    Завдяки тому, що Спортивний арбітражний суд (CAS) визнав російського біатлоніста Євґенія Устюгова винним у порушенні антидопінгових правил, українська чоловіча естафетна команда змінить бронзу чемпіонату світу-2011 на срібло.

    Зважаючи на всі обставини справи, колишнього російського біатлоніста постфактум дискваліфікували на чотири роки. Це – максимально можливий термін дискваліфікації. Відповідно усі результати Устюгова в період з 24 січня 2010 року по Олімпіаду в Сочі-2014 (після неї він завершив кар'єру) будуть анульовані.

    В росіянина та його команди є три тижні, щоб подати апеляцію на таке рішення. Уже після апеляції (або її відсутності) рішення суду вступить у силу.

    Але якщо рішення залишиться незмінним, то Росія втратить три олімпійські медалі, завойовані Устюговим, а також дві нагороди домашнього чемпіонату світу-2011. Загалом будуть анульовані 19 подіумних результатів Устюгова на етапах Кубка світу, чемпіонатах світу та Олімпіадах (особистих та в складі естафетних команд).

    Статистика анульованих подіумів за сезонами

    2009/2010: 2 олімпійські медалі (особисте золото та бронза в естафеті)

    2010/2011: 3 нагороди (одна в естафеті, дві - особисті). Одразу – 2 медалі ЧС-2011

    2011/2012: 3 нагороди (дві в естафеті, одна особиста)

    2012/2013: 6 нагород (чотири в естафеті, дві особисті)

    2013/2014: 5 нагород (три в естафеті, дві особисті). Анульоване олімпійське золото Росії в естафеті

    Один з анульованих результатів напряму впливає на чоловічу збірну України. На чемпіонаті світу-2011 українські біатлоністи фінішували третіми в естафетній гонці, поступившись Норвегії та Росії.

    Тоді бронзу здобула четвірка у складі Олександра Біланенка, Андрія Дериземлі, Сергія Семенова та Сергія Седнєва.

    За Росію в тій гонці на другому етапі біг Євґеній Устюгов. Тож тепер результат збірної буде анульований. Відповідно, збірна України здобуде срібло чоловічої естафети чемпіонату світу-2011. А бронза дістанеться Швеції, яка в гонці фінішувала четвертою.

    Медаль в естафеті в 2011 році залишається єдиною в історії чоловічої збірної України на чемпіонатах світу. Загалом українські біатлоністи здобули лише чотири медалі на світових першостях. У жіночої української збірної – 34 нагороди.

    Усі медалі українського чоловічого біатлону на чемпіонатах світу

    2007 рік – бронза Андрія Дериземлі у спринті

    2011 рік – бронза чоловічої естафети (стане сріблом після остаточної дискваліфікації Устюгова)

    2016 рік – бронза Сергія Семенова у спринті

    2019 рік – золото Дмитра Підручного в переслідуванні

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