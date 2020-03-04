МОК не хоче скасовувати чи переносити Олімпіаду, але від нього це вже не залежить



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Олімпіада під загрозою Токіо 2020

Спортивна владає вдає, що тримає ситуацію під контролем

Виконком Міжнародного олімпійського комітету оприлюднив прес-реліз щодо істерії, яка виникла навколо епідемії китайскького коронарвірусу і поставила під загрозу проведння багатьог змагань, включно з головними стартами - Олімпіадою в Токіо.

Прес-реліз виконокому МОК - то суцільна вода й суть його можна передати тавтологією “домовились домовлятися”.

У документі зазначається, що МОК співпрацює з ВООЗ (Всесвітньою організацією здоров’я), більше того - всебічно обговорює ситуацію, а також закликає спорстменів готуватися до Ігор 2020.

Більше нічого.

Копія заяви на сайті НОК України

І цке логічно, бо питання вже не у площині повноважень спортивної влади - загроза коронавірусу реальна й відміна або відтермінування Олімпіадою буде логічним. МОК же своїми відозвами показує, що начебто контролює ситуацію, проте це не так.