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    МОК не хоче скасовувати чи переносити Олімпіаду, але від нього це вже не залежить

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    Олімпіада під загрозою - МОК не хоче скасовувати чи переносити Олімпіаду, але від нього це вже не залежить
    Олімпіада під загрозою
    Токіо 2020

    Спортивна владає вдає, що тримає ситуацію під контролем

    Виконком Міжнародного олімпійського комітету оприлюднив прес-реліз щодо істерії, яка виникла навколо епідемії китайскького коронарвірусу і поставила під загрозу проведння багатьог змагань, включно з головними стартами - Олімпіадою в Токіо.

    Прес-реліз виконокому МОК - то суцільна вода й суть його можна передати тавтологією “домовились домовлятися”.

    У документі зазначається, що МОК співпрацює з ВООЗ (Всесвітньою організацією здоров’я), більше того - всебічно обговорює ситуацію, а також закликає спорстменів готуватися до Ігор 2020.

     Більше нічого.

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    Копія заяви на сайті НОК України

    І цке логічно, бо питання вже не у площині повноважень спортивної влади - загроза коронавірусу реальна й відміна або відтермінування Олімпіадою буде логічним. МОК же своїми відозвами показує, що начебто контролює ситуацію, проте це не так.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Міжнародний олімпійський комітет МОК коронавірус
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