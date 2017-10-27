МОК створить спеціальну групу, яка буде стежити за поведінкою росіян на Олімпіаді

За порушення правил російських спортсменів можуть відлучити від Ігор у Пхьончхані

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) опублікував правила поведінки для російських спортсменів на Олімпіаді у Пхьончхані. Спортсмени підпишуть спеціальну декларації, у якій зазначається, що за порушення правил МОК вони можуть бути позбавлені акредитації та відлучені від Ігор. За дотриманням правил стежитиме робоча група МОК на чолі з заступником



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Президент МОК Томас Бах. Фото AFP

За порушення правил російських спортсменів можуть відлучити від Ігор у Пхьончхані

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) опублікував правила поведінки для російських спортсменів на Олімпіаді у Пхьончхані.

Спортсмени підпишуть спеціальну декларації, у якій зазначається, що за порушення правил МОК вони можуть бути позбавлені акредитації та відлучені від Ігор.

За дотриманням правил стежитиме робоча група МОК на чолі з заступником генерального директора Пером Міро та спортивним директором Кітом Макконнеллом.

Ця група потім надасть повний звіт комісії МОК на чолі з членом виконкому Ніколь Хоевертц.

Також у цю комісію входять член комісії атлетів МОК Данка Бартекова та генеральний директор організації Крістоф Де Кеппер.

Ця комісія визначить остаточний склад російської делегації, яка зможе поїхати на Олімпійські ігри.

На даний момент до складу делегації входять 340 осіб, з них 169 – спортсмени.

Нагадаємо, МОК може не допустити до Олімпіади-2018 усіх російських спортсменів, які виступали у Сочі-2014.

А раніше у МОК пояснили, чому не допустили до Олімпіади відомих російських спортсменів.

Джерело: Спорт-Экспресс