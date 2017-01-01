Україна - єдина європейська країна, яка не купила права на трансляцію Олімпіади-2018.

Про це повідомив президент ФБУ Володимир Бринзак

Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, що наша країна все ще не придбала права на показ Олімпійських ігор 2018 і 2020 року. Вартість придбання пакета з двома наступними Олімпіадами - 3 мільйони євро. Без зимових Ігор Україна також не зможе купити окремо права на показ Токіо-2020. Також Володимир Бринзак озвучив вартість



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Володимир Бринзак

Про це повідомив президент ФБУ Володимир Бринзак

Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, що наша країна все ще не придбала права на показ Олімпійських ігор 2018 і 2020 року.

Вартість придбання пакета з двома наступними Олімпіадами - 3 мільйони євро.

Без зимових Ігор Україна також не зможе купити окремо права на показ Токіо-2020.

Також Володимир Бринзак озвучив вартість показу футбольного Чемпіонату світу-2018 - 2,8 мільйона євро.

1 грудня Кабмін проведе засідання, в якому вирішиться, чи будуть платити за трансляцію Олімпійських ігор.

Україна - єдина європейська країна, яка поки не придбала права на показ.

Джерело: sport.ua