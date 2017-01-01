Україна - єдина європейська країна, яка не купила права на трансляцію Олімпіади-2018.
- Вчора, 15:51
-
Розсилка
Володимир Бринзак
Про це повідомив президент ФБУ Володимир Бринзак
Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, що наша країна все ще не придбала права на показ Олімпійських ігор 2018 і 2020 року.
Вартість придбання пакета з двома наступними Олімпіадами - 3 мільйони євро.
Без зимових Ігор Україна також не зможе купити окремо права на показ Токіо-2020.
Також Володимир Бринзак озвучив вартість показу футбольного Чемпіонату світу-2018 - 2,8 мільйона євро.
1 грудня Кабмін проведе засідання, в якому вирішиться, чи будуть платити за трансляцію Олімпійських ігор.
Україна - єдина європейська країна, яка поки не придбала права на показ.
Джерело: sport.ua