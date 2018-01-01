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    Олімпіада у Пхьончхані

    МОК підтримує переговори про участь КНДР в Олімпійських іграх-2018

    Також глава КНДР Кім Чен Ин підтримав своїх спортсменів
    Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтримує проведення переговорів між КНДР і Південною Кореєю про участь північнокорейської збірної в Олімпійських іграх в 2018-му році. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на представника МОК. «Комітет продовжує переговори з НОК КНДР з цього питання. Ми підтримуємо участь КНДР згідно Олімпійської
    • Сьогодні, 08:24
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    Міжнародний олімпійський комітет&nbsp;
    Міжнародний олімпійський комітет 

    Також глава КНДР Кім Чен Ин підтримав своїх спортсменів

    Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтримує проведення переговорів між КНДР і Південною Кореєю про участь північнокорейської збірної в Олімпійських іграх в 2018-му році. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на представника МОК.

    «Комітет продовжує переговори з НОК КНДР з цього питання. Ми підтримуємо участь КНДР згідно Олімпійської хартії. Запрошення північнокорейської збірної залишається актуальним, і фінальне рішення по їх участі буде прийнято до старту Ігор», - говориться у повідомленні.

    Зазначимо, що глава КНДР Кім Чен Ин підтримав своїх спортсменів, заявивши в новорічному привітанні, що участь в Іграх-2018 істотно поліпшить імідж країни.

    Нагадаємо, що Ігри в Пхьончхані пройдуть з 9 по 25 лютого. Деякі спортсмени і навіть національні олімпійські комітети заявили про можливість пропуску Олімпіади з міркувань безпеки. Причиною цього стали ядерні випробування, які проводить КНДР.

    У число тих, хто заявив про можливий бойкот, увійшли Лаура Дальмаєр і Фелікс Нойройтер. Останній, щоправда, і так не поїде в Пхьончхан через травму.

    Олімпійські Ігри Міжнародний олімпійський комітет МОК
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