МОК підтримує переговори про участь КНДР в Олімпійських іграх-2018
- Сьогодні, 08:24
-
Розсилка
Також глава КНДР Кім Чен Ин підтримав своїх спортсменів
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтримує проведення переговорів між КНДР і Південною Кореєю про участь північнокорейської збірної в Олімпійських іграх в 2018-му році. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на представника МОК.
«Комітет продовжує переговори з НОК КНДР з цього питання. Ми підтримуємо участь КНДР згідно Олімпійської хартії. Запрошення північнокорейської збірної залишається актуальним, і фінальне рішення по їх участі буде прийнято до старту Ігор», - говориться у повідомленні.
Зазначимо, що глава КНДР Кім Чен Ин підтримав своїх спортсменів, заявивши в новорічному привітанні, що участь в Іграх-2018 істотно поліпшить імідж країни.
Нагадаємо, що Ігри в Пхьончхані пройдуть з 9 по 25 лютого. Деякі спортсмени і навіть національні олімпійські комітети заявили про можливість пропуску Олімпіади з міркувань безпеки. Причиною цього стали ядерні випробування, які проводить КНДР.
У число тих, хто заявив про можливий бойкот, увійшли Лаура Дальмаєр і Фелікс Нойройтер. Останній, щоправда, і так не поїде в Пхьончхан через травму.