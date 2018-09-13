Молодіжна збірна України має шанс зіграти у стикових матчах кваліфікації чемпіонату Європи-2019



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Фото: ФФУ

Наша команда, хоч і має 14 пунктів в активі, в конкурсі других команд втрачає шість очок з Андоррою

За два тури до фінішу відбірного турніру Євро-2019 (U-21) молодіжна збірна України посідає друге місце у своїй групі й продовжує боротьбу за ліцензію.

До фінальної стадії молодіжної першості Європи 2019 року потраплять, крім господарки турніру - Італії, найсильніші команди дев’яти кваліфікаційних груп і два переможці плей-офф.

Причому в стики проб’ються тільки чотири з дев’яти других команд, що мають найкращі показники в матчах з першою, третьою, четвертою та п’ятою збірними. Відсіюється аутсайдер, зазначає прес-служба Федерації футболу України.

За два тури до фінішу відбірного турніру фінальни путівки здобули представники груп 2 (Іспанія) та 9 (Франція). В інших групах на ліцензії претендують Греція та Хорватія (1), Данія та Польща (3), Бельгія та Швеція (6), Румунія, Боснія та Португалія (8).

Велика ймовірність того, що щасливі квитки отримають Англія (4), Німеччина (5) та Сербія (7).

У заочному конкурсі других місць поточний розклад наступний: Хорватія - 16 очок (7 матчів), Швеція - 14 (7), Австрія - 12 (6), Польща - 12 (6), Боснія - 12 (7), Словаччина - 12 (7), Норвегія - 11 (7), Словенія - 10 (6), Україна - 8 (6).

Наша команда, хоч і має 14 пунктів в активі, в конкурсі других команд втрачає шість очок з Андоррою.

Команді Олександра Головка залишилося провести два поєдинки: 12 жовтня - в Києві на «Оболонь-Арені» зі збірною Шотландії та 16 жовтня - З Нідерландами в Дутінхемі.

І якщо для того, щоб фінішувати на другому місці в групі, синьо-жовтим вистачить чотирьох очок (а в теорії за певних обставин — навіть і трьох, і двох), то, аби претендувати на потрапляння до четвірки найкращих других збірних, необхідні дві перемоги. 14 золотих очок дозволять нам слідкувати за перебігом подій в інших групах й сподіватися на свій шанс.