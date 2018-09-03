Молодіжна збірна України розпочинає безпосередню підготовку до матчів Євро-2019 у Запоріжжі



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Мар’ян Швед після дубля у ворота «Динамо» у чудовому настрої прибув до молодіжної збірної. Фото twitter.com/FCKarpatyLviv

Головко визначився з остаточним списком футболістів

У понеділок, 3-го вересня, молодіжна збірна України U-21 зібралася вранці в Києві, а о 10.50 літаком вирушає до Запоріжжя, де проходитиме підготовка команди і безпосередньо матчі відбірного турніру чемпіонату Європи проти Латвії та Андорри.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Пропонуємо вашій увазі остаточний список футболістів, на яких розраховує головний тренер «молодіжки» Олександр Головко.

Воротарі: Володимир Маханьков («Динамо» Київ), Данило Каневцев («Металіст 1925» Харків), Володимир Кринський («Олімпік» Донецьк).

Захисники: Валерій Лучкевич («Стандард», Бельгія), Олександр Тимчик, Богдан Михайліченко (обидва — «Зоря» Луганськ), Віталій Миколенко, Денис Попов (обидва — «Динамо» Київ), Ігор Кирюханцев («Маріуполь»), Павло Лук'янчук («Кишварда», Угорщина), Іван Зотько («Ельче», Іспанія), Олександр Осман («Арсенал-Київ»).

Півзахисники: Микола Шапаренко («Динамо» Київ), Віктор Коваленко («Шахтар» Донецьк), Богдан Лєднєв («Зоря» Луганськ), Олександр Піхальонок («Маріуполь»), Єгор Назарина («Антверпен», Бельгія), Юрій Вакулко («Арсенал-Київ»), Максим Третьяков (ДАК, Словаччина), Олексій Гуцуляк («Карпати» Львів).

Нападники: Назарій Русин («Динамо» Київ), Мар'ян Швед («Карпати» Львів), Андрій Борячук («Маріуполь»).

Зазначимо, що в порівнянні з початковим списком викликаних футболістів відбулися деякі зміни.

Наставник національної збірної України Андрій Шевченко довикликав захисника іспанського «Луго» Василя Кравця, а склад молодіжної збірної поповнили захисник Олександр Осман, який представляє «Арсенал-Київ», і півзахисник львівських «Карпат» Олексій Гуцуляк.