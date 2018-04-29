  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Молодіжна збірна України з волейболу не вийшла на чемпіонат Європи

    Українці у домашньому відборі зазнали двох поразок
    Чоловіча збірна України (U-20) поступилася у вирішальному матчі збірної Білорусі у кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи 2018 року. Матчі групи Н проходили у Черкасах.  Українці втратили останні шанси не тільки виграти групу та пробитися на чемпіонат Європи безпосередньо, але і вийти до третього раунду відбору з другого рядка. Оскільки
    • Вчора, 22:46
    • Розсилка
    Фото ФВУ
    Фото ФВУ

    Українці у домашньому відборі зазнали двох поразок

    Чоловіча збірна України (U-20) поступилася у вирішальному матчі збірної Білорусі у кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи 2018 року.

    Матчі групи Н проходили у Черкасах. 

    Українці втратили останні шанси не тільки виграти групу та пробитися на чемпіонат Європи безпосередньо, але і вийти до третього раунду відбору з другого рядка.

    Оскільки конкуренти зі збірної Польщі проводили останню гру з аутсайдерами та здобули легку перемогу.

    27 квітня

    Хорватія – Україна – 0:3 (17:25, 16:25 18:25)

    Білорусь – Польща – 3:0 (25:20, 25:20, 25:20)

    28 квітня

    Україна – Польща – 1:3 (25:22, 17:25, 23:25 23:25)

    Хорватія – Білорусь – 1:3 (20:25, 19:25, 25:22, 18:25)

    29 квітня

    Україна – Білорусь – 0:3 (21:25, на 13:25, 14:25)

    Польща – Хорватія – 3:0 (25:17, 25:14, 25:18)

    Підсумкове становище: 1. Білорусь - 9, 2. Польща - 6, 3. Україна - 3. 4. Хорватія - 0.

    Джерело: sport.ua

    чемпіонат Європи Волейбол Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ