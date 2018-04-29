Молодіжна збірна України з волейболу не вийшла на чемпіонат Європи

Українці у домашньому відборі зазнали двох поразок

Чоловіча збірна України (U-20) поступилася у вирішальному матчі збірної Білорусі у кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи 2018 року. Матчі групи Н проходили у Черкасах. Українці втратили останні шанси не тільки виграти групу та пробитися на чемпіонат Європи безпосередньо, але і вийти до третього раунду відбору з другого рядка. Оскільки



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Фото ФВУ

Українці у домашньому відборі зазнали двох поразок

Чоловіча збірна України (U-20) поступилася у вирішальному матчі збірної Білорусі у кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи 2018 року.

Матчі групи Н проходили у Черкасах.

Українці втратили останні шанси не тільки виграти групу та пробитися на чемпіонат Європи безпосередньо, але і вийти до третього раунду відбору з другого рядка.

Оскільки конкуренти зі збірної Польщі проводили останню гру з аутсайдерами та здобули легку перемогу.

27 квітня

Хорватія – Україна – 0:3 (17:25, 16:25 18:25)

Білорусь – Польща – 3:0 (25:20, 25:20, 25:20)

28 квітня

Україна – Польща – 1:3 (25:22, 17:25, 23:25 23:25)

Хорватія – Білорусь – 1:3 (20:25, 19:25, 25:22, 18:25)

29 квітня

Україна – Білорусь – 0:3 (21:25, на 13:25, 14:25)

Польща – Хорватія – 3:0 (25:17, 25:14, 25:18)

Підсумкове становище: 1. Білорусь - 9, 2. Польща - 6, 3. Україна - 3. 4. Хорватія - 0.

Джерело: sport.ua