Молодіжна жіноча збірна України отримала суперників у кваліфікації Євро-2020
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Перепустки до еліт-раунду отримають по дві кращі команди у групах кваліфікації
Після сьогоднішньої процедури жеребкування у швейцарському Ньйоні імена своїх суперників у кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи-2020 дізналася жіноча молодіжна збірна України WU-19.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
У боротьбі за вихід до фінальної стадії, яка пройде в липні 2020 року у Грузії, візьмуть участь 48 команд.
Збірна господарок турніру отримала пряму перепустку до фінальної частини.
Для жеребкування 48 команд були розбиті на чотири кошики по 12 збірних у кожному відповідно до їхнього положення в рейтингу УЄФА.
У підсумку молодіжна збірна України WU-19, яка була у третьому кошику, потрапила до групи 9, де її суперницями будуть дівчата з Нідерландів, Ірландії та Чорногорії.
Склад усіх груп кваліфікаційного раунду ЧЄ-2020 (WU-19)
Група 1: Франція, Швеція, Словаччина, Македонія.
Група 2: Польща, Чехія, Фарерські острови, Литва.
Група 3: Німеччина, Португалія, Азербайджан, Албанія.
Група 4: Шотландія, Польща, Хорватія, Болгарія.
Група 5: Норвегія, Північна Ірландія, Вельс, Молдова.
Група 6: Швейцарія, Австрія, Ізраїль, Латвія.
Група 7: Іспанія, Ісландія, Греція, Казахстан.
Група 8: Італія, Росія, Словенія, Естонія.
Група 9: Нідерланди, Ірландія, Україна, Чорногорія.
Група 10: Швеція, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Вірменія.
Група 11: Англія, Сербія, Білорусь, Кіпр.
Група 12: Данія, Угорщина, Туреччина, Косово.
Господарів відбірних міні-турнірів, які повинні пройти з 27 серпня по 3 вересня або з 1-го по 8 жовтня 2019 року, буде визначено пізніше.
Перепустки до еліт-раунду отримають по дві кращі команди у групах кваліфікації, а також чотири кращі володарі третіх місць за підсумками матчів проти двох суперників, що фінішували вище.
Жеребкування цього етапу (сім груп по чотири збірні) відбудеться 22 листопада 2019 року, а матчі пройдуть навесні 2020-го. До фінального турніру вийдуть сім переможців груп елітного раунду.