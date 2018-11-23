Молодіжна жіноча збірна України отримала суперників у кваліфікації Євро-2020



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Молодіжна жіноча збірна України Фото: ФФУ

Перепустки до еліт-раунду отримають по дві кращі команди у групах кваліфікації

Після сьогоднішньої процедури жеребкування у швейцарському Ньйоні імена своїх суперників у кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи-2020 дізналася жіноча молодіжна збірна України WU-19.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

У боротьбі за вихід до фінальної стадії, яка пройде в липні 2020 року у Грузії, візьмуть участь 48 команд.

Збірна господарок турніру отримала пряму перепустку до фінальної частини.

Для жеребкування 48 команд були розбиті на чотири кошики по 12 збірних у кожному відповідно до їхнього положення в рейтингу УЄФА.

У підсумку молодіжна збірна України WU-19, яка була у третьому кошику, потрапила до групи 9, де її суперницями будуть дівчата з Нідерландів, Ірландії та Чорногорії.

Склад усіх груп кваліфікаційного раунду ЧЄ-2020 (WU-19)

Група 1: Франція, Швеція, Словаччина, Македонія.

Група 2: Польща, Чехія, Фарерські острови, Литва.

Група 3: Німеччина, Португалія, Азербайджан, Албанія.

Група 4: Шотландія, Польща, Хорватія, Болгарія.

Група 5: Норвегія, Північна Ірландія, Вельс, Молдова.

Група 6: Швейцарія, Австрія, Ізраїль, Латвія.

Група 7: Іспанія, Ісландія, Греція, Казахстан.

Група 8: Італія, Росія, Словенія, Естонія.

Група 9: Нідерланди, Ірландія, Україна, Чорногорія.

Група 10: Швеція, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Вірменія.

Група 11: Англія, Сербія, Білорусь, Кіпр.

Група 12: Данія, Угорщина, Туреччина, Косово.

Господарів відбірних міні-турнірів, які повинні пройти з 27 серпня по 3 вересня або з 1-го по 8 жовтня 2019 року, буде визначено пізніше.

Перепустки до еліт-раунду отримають по дві кращі команди у групах кваліфікації, а також чотири кращі володарі третіх місць за підсумками матчів проти двох суперників, що фінішували вище.

Жеребкування цього етапу (сім груп по чотири збірні) відбудеться 22 листопада 2019 року, а матчі пройдуть навесні 2020-го. До фінального турніру вийдуть сім переможців груп елітного раунду.