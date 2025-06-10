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Молодіжне Євро-2025 з футболу: розклад трансляцій матчів України

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Молодіжне Євро-2025 з футболу: розклад трансляцій матчів України
«Синьо-жовті» за результатами жеребкування потрапили в групу D, де зіграють проти однолітків з Данії, Нідерландів й Фінляндії

Чемпіонат Європи U21 – один з найбільших футбольних форумів літа 2025 року

«Суспільне Мовлення» транслюватиме частину матчів молодіжного чемпіонату Європи-2025 з футболу. Зокрема, на телеканалі Перший і сайті «Суспільне Спорт» транслюватимуться усі три матчі України в групі, а також п'ять поєдинків плей-оф: два чвертьфінали, півфінали та фінал. 

Чемпіонат Європи U21 – один з найбільших футбольних форумів літа 2025 року. Це змагання, на які приїжджають зірки світового та європейського футболу, а також інколи відкриваються нові зіркові імена. Євро відбудеться з 11 по 28 червня у Словаччині.

На турнірі вчетверте в історії – та вперше після півфіналу 2023 року, який дозволив дебютувати на Олімпіаді — зіграє молодіжна збірна України. На континентальну першість Україна отримала путівку після виходу з другому місця у групі кваліфікації.

«Синьо-жовті» за результатами жеребкування потрапили в групу D, де зіграють проти однолітків з Данії, Нідерландів й Фінляндії. Загалом на Євро-2025 U21 виступлять 16 збірних, розділені на чотири квартети.

Результати жеребкування Євро-2025

Група А: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія

Група В: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія

Група С: Португалія, Франція, Польща, Грузія

Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія

Розклад молодіжного Євро-2025 з футболу

Четвер, 12 червня. 19:00. Україна – Данія (1-й тур)

Неділя, 15 червня. 19:00. Фінляндія – Україна (2-й тур)

Середа, 18 червня. 19:00. Нідерланди – Україна (3-й тур)

Плейоф:

Субота, 21 червня. Чвертьфінал №1

Субота, 21 червня. Чвертьфінал №2

Неділя, 22 червня. Чвертьфінал №3

Неділя, 22 червня. Чвертьфінал №4

Середа, 25 червня. Півфінал №1

Середа, 25 червня. Півфінал №2

Субота, 28 червня. 22:00. Фінал

Два чвертьфінали молодіжного Євро-2025 з футболу з чотирьох транслюватиме телеканал Перший та сайт Суспільне Спорт. Які саме матчі будуть показані залежить від виступу збірної України та буде оголошено пізніше.

Всі матчі молодіжного чемпіонату Європи з футболу дивіться на платформі Megogo.

Нагадаємо, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись господарям змагань – команді Канади.

Цей турнір проходить у межах підготовки «синьо-жовтих» до кваліфікаційного раунду чемпіонату світу-2026. Нагадаємо, Канада одна з країн-господарок майбутнього мундіалю.

Стартовий поєдинок для збірної України виявився невдалим. Уже на четвертій хвилині нападник Джонатан Девід відкрив рахунок, реалізувавши вихід на ворота Анатолія Трубіна. Пізніше, на 24-й хвилині, той самий Девід оформив дубль, після навісу від Тейджона Б’юкенена, який скористався провалом українців на фланзі.

Ще через сім хвилин захисник Валерій Бондар втратив м’яч поблизу власного штрафного, і Проміс Девід не змарнував шанс довести рахунок до 3:0.

У другому таймі канадці продовжили тиск. На 81-й хвилині Б’юкенен після розіграшу стандарту влучно пробив по воротах – 4:0.

Втім, під кінець матчу українці змогли трохи скоротити відставання. На 89-й хвилині Ілля Забарний відзначився після добивання у штрафному майданчику, а вже на 90+2-й хвилині Олександр Зінченко реалізував пенальті, призначений за гру рукою Б’юкенена.

Раніше ми писали, що у межах навчально-тренувального збору в Іспанії перед фінальним турніром Євро-2025 (U-21) молодіжна збірна України провела заключний товариський матч.

2 червня підопічні Унаї Мельгоси здобули перемогу над «Мурсією» (4:0), а 6 червня в іспанському місті Алькоркон на «Санто Домінго Стедіум» зустрічалися з місцевою молодіжною збірною.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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