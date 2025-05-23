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«Шахтар» ефектно презентував форму на наступний сезон

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Шахтар» ефектно презентував форму на наступний сезон
Форма сезону-2025/26 створена з урахуванням нових технологічних рішень

Нове екіпірування продовжує візуальну й емоційну лінію минулого року

Донецький «Шахтар» офіційно презентував нову ігрову форму на наступний сезон. Про це повідомляє «Главком».

На офіційному сайті донецького клубу зазначається, що нове екіпірування продовжує візуальну й емоційну лінію минулого року, переосмислюючи її через нову динаміку: більше дії, вогню та внутрішнього імпульсу, який запускає рух уперед.

Форма сезону-2025/26 створена з урахуванням нових технологічних рішень:

  • Zoning Performance – спеціальні панелі, які підтримують рухливість і комфорт завдяки зонованій структурі тканини;
  • ULTRAWEAVE – ультралегка тканина з технологією DRYCELL, що відводить вологу й забезпечує 4-сторонню еластичність;
  • RE:FIBRE – інноваційний підхід до сталого виробництва, що включає щонайменше 95% перероблених матеріалів у кожній футболці.

«Це форма, яка не тільки виглядає сучасно, а й відповідає високим стандартам гри – легка, гнучка, готова до руху. У кожному шві – технологічні рішення. У кожному елементі – автентичність клубу», – йдеться на офіційному сайті клубу.

Форма буде доступна від 23 травня на офіційному сайті ua.puma.com, у магазині ФК «Шахтар» shop.shakhtar.com та в партнерських точках продажу.

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Динамо» і здобув Кубок України 2024/2025.

У середу, 14 травня, у матчі фіналу Кубка України з футболу зіграли донецький «Шахтар» і київське «Динамо». 14-разовий тріумфатор кубка «Шахтар» захищав свій титул у протистоянні з «Динамо», яке здобувало цей трофей 13 разів в історії.

Першим на 43-й хвилині відкрив рахунок Андрій Ярмоленко. На 64-й хвилині Кауан Еліас з передачі Аліссона Сантани зрівняв рахунок для «гірників». Гру було переведено в овертайм, в якому голу так і не вдалося дочекатися.

Донецька команда обіграла «Динамо» у серії пенальті (6:5), вирішальне пенальті не забив Олександр Караваєв.

Нагадаємо, «Шахтар» та «Динамо» стали фіналістами Кубка України з футболу

Як повідомлялося, «Шахтар» переміг «Полісся» в 1/2 фіналу Кубка України. Гра перетворилася на справжній трилер та тримала вболівальників у напрузі до останньої хвилини. В основний команди не змогли відкрити рахунок. Зокрема, «гірник» Кевін на початку другого тайму влучив у штангу. На 114 хвилині вже у додатковий час Аліссон Сантана все ж зміг забити вирішальний гол та принести Шахтарю путівку у фінал.

У іншому півфіналі Кубка України «Динамо» перемогло «Буковину».

Відкрив рахунок на 23 хвилині після помилки «динамівця» Бражка гравець «Буковини» Бойчук. Однак, у другому таймі «Динамо», яке вийшло на поле не основним складом, перевернуло гру. Дубль Волошина та голи Шапаренка і Бражка (з пенальті) довело рахунок до розгромного – 4:1.

Теги: ФК «Шахтар» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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