«Алієв ніколи не служив у 112 бригаді». Доброволець різко розкритикував ексгравця «Динамо»

Симороз: Всі фото Алієва з Донбасу зроблені в рамках «волонтерських поїздок», де він не мав жодних військових задач

Доброволець Олег Симороз, який втратив на війні ноги, спростував заяви ексгравця київського «Динамо» Олександра Алієва, який стверджував, що проходить службу в 129-му батальйоні 112-ї бригади. Про це повідомляє «Главком».

«Вимушений реагувати, оскільки зараз масово поширюється неправдива інформація скандального колишнього футболіста київського «Динамо» Олександра Алієва, яка може нашкодити репутації моєї бригади», – написав Симороз.

Він розповів, що Алієв не брав участі у бойових діях, але отримав статус «Учасник бойових дій.

«В перші дні повномасштабного вторгнення Алієв повідомив, що він добровольцем пішов до лав територіальної оборони Києва. Патрулював вулиці Оболоні й не брав участі в бойових діях. Але це не завадило йому в обхід бригади, напряму через командування Сил територіальної оборони отримати статус УБД… І от зараз Алієв вирішив крінжувати далі, в інтерв’ю Славі Дьоміну він заявив, що служить в 129-му батальйоні 112-ї бригади й він є військовослужбовцем. Мушу спростувати цю наглу брехню. Оскільки, я знаю цей батальйон нашої бригади, це героїчні хлопці, які в боях здобули собі імʼя, у них багато загиблих і я не буду спокійно дивитися як цей алкаш намагається спаплюжити їх імʼя», – наголосив Симороз.

Він стверджує, що Олександр Алієв ніколи не проходив службу як військовослужбовець в 129-му батальйоні 112-ї бригади, як власне і в інших регулярних підрозділах бригади.

«Він тусувався у ДФТГ № 35, яке підпорядковане нашій бригаді, але учасники цього формування не мають офіційного статусу військовослужбовців Збройних Сил України на відміну від наших регулярних батальйонів, власне як військові 129-го батальйону. Я думаю не треба пояснювати чим бойова бригада відрізняється від ДФТГ у 2025 році. Командування цього ДФТГ дозволило Алієву спокійно грати в футбольчик, відвідувати VIP-ложу стадіону «Динамо» та бухати в ресторанах. Коротше, усі «тяготи важкої армійської служби» в період воєнного стану», – наголосив доброволець.

Він переконує, що «Алієв також брехав як він «потрапляв під кулі на Оболоні» та як він має «їхати визволяти Харківщину».

«Всі до речі, його фото з Донбасу зроблені в рамках «волонтерських поїздок», де він не мав жодних військових задач. У квітні 2023 року Алієв за рахунок примазування до ДФТГ проігнорував повістку від Оболонського ТЦК, власне він мав бути офіційно мобілізований до регулярних військ, але він підключив звʼязки і звісно нікуди не мобілізувався. Ну а в квітні цього року я думаю ви бачили як патрульна поліція клала цього «воїна» обличчям в асфальт за опір та ознаки алкогольного спʼяніння, до слова Алієв від проходження тесту на стан спʼяніння відмовився», – зазначив Симороз.

Він окремо пояснив, що мотивувало його зробити допис про Алієва.

«Ну і я б не писав цей допис навіть не дивлячись на відвертий звіздьож як він «льочік у танку горів», але… Але коли дружок трохи повірив у себе і розповідає, що він десь «служить», це вже межа враховуючи, що багато спортивних журналістів у своїх матеріалах ставили його в приклад іншим. І в першу чергу це неповага та приниження тих хлопців з тероборони, які місяцями сидять в окопах та віддають своє життя та здоров’я за таких як цей б.... А взагалі не вперше чую історії як «елітка» зашарюється в тилових ДФТГ та мутить собі відстрочки від призову. Відкрию секрет пану Алієву, що служба в ресторанах не звільняє від мобілізації, ось така несправедливість… Палкий привіт ТЦК!», – резюмував Симороз.

Нагадаємо, у 2022 році київський активіст Олег Симороз пішов на фронт добровольцем. Йому було 25. Підірвався на міні, втратив обидві ноги. Далі на Олега чекали довгі місяці лікування та реабілітації.