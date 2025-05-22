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«Нікчемні команди». Британський журналіст розкритикував фінал Ліги Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Нікчемні команди». Британський журналіст розкритикував фінал Ліги Європи
«Тоттенгем» завдяки перемозі у Лізі Європи кваліфікувався до Ліги чемпіонів наступного сезону
фото: Reuters

Пірс Морган про фінал Ліги Європи: Найгірша гра в історії фіналів європейських футбольних змагань

Британський журналіст Пірс Морган жорстко розкритикував фінал Ліги Європи, в якому «Тоттенгем Хотспур» обіграв «Манчестер Юнайтед» з рахунком 1:0. Про це повідомляє «Главком».

«Це, мабуть, найгірша гра в історії фіналів європейських футбольних змагань. Абсолютно шокуюче – і все ж таки одна з цих нікчемних команд буде наступного року в Лізі чемпіонів», – написав Морган у соцмережі Х

«Тоттенгем» завдяки титулу кваліфікувався до Ліги чемпіонів наступного сезону. Лондонський клуб за тур до кінця сезону в англійській Прем'єр-лізі посідає 17 місце. «Манчестер Юнайтед» залишився без єврокубків наступного сезону. Клуб з Манчестера знаходиться на 16 рядку в чемпіонаті Англії.

Нагадаємо, лондонський «Тоттенгем» став тріумфатором Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25, здолавши у фінальному матчі іншого представника Англії – «Манчестер Юнайтед».

Для обох команд, які не змогли вразити результатами в поточному розіграші англійської Прем'єр-ліги, фінал став останнім шансом завершити сезон на мажорній ноті. З огляду на це, суперники діяли максимально обережно, і перша половина зустрічі минула у рівній боротьбі.

Єдиний гол у матчі був забитий на 42-й хвилині – півзахисник «Тоттенгема» Бреннан Джонсон зумів у запеклому протистоянні проштовхнути м’яч у сітку воріт МЮ, встановивши рахунок 1:0.

Після перерви сценарій гри майже не змінився – обидві команди демонстрували боротьбу, проте без великої кількості небезпечних моментів. Попри це, «шпори» зуміли втримати мінімальну перевагу та здобути омріяну перемогу.

Цей успіх не лише приніс «Тоттенгему» євротрофей, а й відкрив двері до Ліги чемпіонів – відповідно до регламенту УЄФА, переможець Ліги Європи автоматично потрапляє до наступного розіграшу найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Теги: Ліга Європи НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Тоттнем Готспур ФК Манчестер Юнайтед

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