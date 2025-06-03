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У Парижі поліція заарештувала двох неповнолітніх під час спроби пограбування будинку гравця «ПСЖ»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Парижі поліція заарештувала двох неповнолітніх під час спроби пограбування будинку гравця «ПСЖ»
Фабіан Руїс грає у складі за «ПСЖ» із 2022 року
фото: LP

Інцидент стався, коли Фабіан Руїс перебував на святкуванні, присвяченому перемозі в Лізі чемпіонів

Двоє неповнолітніх було заарештовано під час спроби проникнути в будинок іспанського півзахисника «ПСЖ» Фабіана Руїса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Parisien.

Інцидент стався в понеділок, 2 червня, коли Фабіан Руїс перебував на святкуванні, присвяченому перемозі в Лізі чемпіонів.

Неповнолітні навіть встигли забрати собі деякі речі футболіста, але були затримані поліцією.

Фабіан Руїс грає у складі за «ПСЖ» із 2022 року.

Нагадаємо, «Парі Сен-Жермен» (ПСЖ) здобув історичну перемогу у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. У матчі, що відбувся в Мюнхені, французи розгромили міланський «Інтер» з рахунком 5:0, уперше в своїй історії здобувши престижний європейський трофей.

Це був перший очний фінал між цими командами. На шляху до вирішального поєдинку «Інтер» не зазнав жодної поразки, послідовно здолавши «Феєнорд», «Баварію» та «Барселону». Натомість ПСЖ вийшов у фінал, вибивши «Брест», «Ліверпуль», «Астон Віллу» та «Арсенал».

Матч розпочався з активної гри ПСЖ, і вже на 12-й хвилині Ашраф Хакімі відкрив рахунок. Згодом, на 20-й хвилині, Дезіре Дуе подвоїв перевагу, скориставшись рикошетом після удару. У другому таймі парижани не зменшували тиску: Дуе оформив дубль на 63-й хвилині після передачі Вітіньї. Ще через десять хвилин Хвіча Кварацхелія реалізував вихід сам на сам із Зоммером, а крапку в зустрічі поставив 19-річний Сенні Маюлу на 87-й хвилині.

Це була лише друга зустріч в історії фіналів Ліги чемпіонів між французьким і італійським клубами після фіналу 1993 року між «Марселем» і «Міланом». Цьогорічна перемога стала не лише історичною для ПСЖ, а й найрозгромнішою у фіналах Ліги чемпіонів.

Цей тріумф приніс ПСЖ требл у сезоні 2024/25 – раніше клуб уже виграв чемпіонат Франції та національний кубок. Для «Інтера» це був другий фінал за останні три сезони, але й цього разу італійцям не вдалося здобути трофей – у 2023-му вони поступилися «Манчестер Сіті» з мінімальним рахунком.

Раніше ми писали, що перед фіналом Ліги чемпіонів «ПСЖ» – «Інтер» разом з футболістами на поле стадіону у Мюнхені вийшли діти, серед яких був 10-річний українець Михайло Палій.

У Михайла виявили агресивну форму раку у 7 років. Через це йому довелось ампутувати ногу. Він займається ампфутболом у клубі Pokrova Lviv AMP. До клубу він приєднався у 2024-му.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ пограбування ФК Парі Сен-Жермен

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