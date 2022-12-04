Чемпіонат світу в Катарі: визначились перші чвертьфіналісти

За вихід у півфінал мундіалю зіграють збірні Нідерландів та Аргентини

Визначилася перша чвертьфінальна пара Чемпіонату світу-2022 у Катарі. Про це повідомляє «Главком».

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9 грудня за вихід у півфінал зіграють збірні Нідерландів та Аргентини.

Нідерландці на першій стадії плей-оф перемогли США (3:1), а аргентинці здолали Австралію (2:1).

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Гра розпочнеться о 22:00. На Чемпіонаті світу-2014 команди зустрічалися у матчі за вихід у фінал, тоді Нідерланди поступилися у серії пенальті.

Чемпіонат світу в Катарі стартував 20 листопада та триватиме до 18 грудня.

Раніше стало відомо, чи можуть Роналду та Мессі зустрітися у фіналі.