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На чемпіонаті Євро-2022 Україна здобула перше «золото» зі стрибків у воду

Альона Боженко
glavcom.ua
На чемпіонаті Євро-2022 Україна здобула перше «золото» зі стрибків у воду
Олексій Середа став чемпіоном Європи-2022 у стрибках у воду з вишки
фото із відкритих джерел

Переможця визначали за сумою балів за всі раунди

Українець Олексій Середа став чемпіоном Європи-2022 у стрибках у воду з вишки. Про це повідомляє УНН.

Таким чином Середа приніс у скриньку України перше «золото» на Євро-2022 зі стрибків у воду.

На чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту, що триває у Римі розіграли останні медалі у стрибках з 10-метрової вишки серед чоловіків. Україну в цьому виді представляли Олексій Середа та Євген Науменко.

На цьогорічному чемпіонаті світу Середа ввійшов до топ-6, тоді як Науменко зупинився на стадії кваліфікації та став 26-им. На минулому Євро-2020 Олексій, у якого за спиною вже був титул чемпіона Європи 2019 року, також став шостим. Для Євгена ж цьогорічна континентальна першість стала дебютною в кар'єрі.

У кваліфікації обидва українські стрибуни ввійшли до Топ-4: Середа вийшов до фіналу з другого місця, Науменко – з четвертого. Загалом у фіналі взяли участь 12 спортсменів, які мали виконати по шість стрибків. Переможця визначали за сумою балів за всі раунди.

В результаті змагань Середа отримав «золото» (493.55 бали), а Науменко зупинився на 5-тій сходинці (406.65бали).

Зазначимо, що Середа це перший спортсмен в історії України, який двічі в кар'єрі перемагав на Євро в чоловічих стрибках у воду з 10-метрової платформи.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи з легкої атлетики та принесла збірній України золоту медаль.

Також українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова здобули «золоту» нагороду на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное. Спортсменки з України виграли змагання у двійці на дистанції 500 метрів. 

Теги: спорт стрибки у воду золото

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