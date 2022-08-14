Українська гімнастка здобула «золото» юніорського чемпіонату Європи
Анні Лащевській не було рівних у вправі на колоді
Гімнастка Анна Лащевська стала чемпіонкою Європи серед юніорів у вправах на колоді.
Юна українка набрала за свою вправу 13.200 балів, що дозволило їй посісти перше місце.
Друге місце з результатом 12,666 посіла італійка Аріанна Грілло, третьою стала румунка Амалія Пуфля (12.400).
Нагадаємо, що українська велосипедистка Олена Старікова виборола «срібло» на мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022.
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