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Українська гімнастка здобула «золото» юніорського чемпіонату Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українська гімнастка здобула «золото» юніорського чемпіонату Європи
Юна українка Лащевська (по центру) набрала за свою вправу 13.200 балів

Анні Лащевській не було рівних у вправі на колоді

Гімнастка Анна Лащевська стала чемпіонкою Європи серед юніорів у вправах на колоді.

Юна українка набрала за свою вправу 13.200 балів, що дозволило їй посісти перше місце.

Друге місце з результатом 12,666 посіла італійка Аріанна Грілло, третьою стала румунка Амалія Пуфля (12.400).

Нагадаємо, що українська велосипедистка Олена Старікова виборола «срібло» на мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022.

Теги: спортивна гімнастика чемпіонат Європи

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