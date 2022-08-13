Україна завоювала чергове «золото» на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

Це золото стало четвертим для українок на турнірі у Римі

Сестри Олексієви стали чемпіонками Європи

Українські синхроністки стали чемпіонками Європи з водних видів спорту у довільній програмі дуетів. Фінальний виступ сестер Марини та Владислави Олексієвих судді оцінили у 94.7333 бали.

Срібло турніру вибороли спортсменки зі збірної Австрії (93.0000), а бронза дісталася італійкам (91.7000).

Це золото стало четвертим для українок на турнірі у Римі. До цього збірна України здобула золото в артистичному плаванні у технічній програмі груп, Марта Федіна виграла золоту нагороду у технічній соло-програмі, а українська команда здобула перемогу у хайлайті.

Раніше повідомлялося, що Збірна України з артистичного плавання виборола «золото» у командній технічній програмі на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який розпочався у Римі. Українки набрали 92.5106 бали. Два інших місця на подіумі розділили збірні Італії та Франції.

Нагадаємо, в червні українки встановили рекорд на чемпіонаті світу з артистичного плавання.

На світовій першості українські «русалоньки» завоювали сім медалей: дві золотих та п'ять срібних.

Перед цим збірна України з артистичного плавання виборола золоті медалі на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що проходить в угорському Будапешті.

На останньому чемпіонаті світу-2019 Україна завоювала «бронзу» в цій дисципліні, а до цього мала срібну нагороду в 2017-му й бронзову – в 2013-му.