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    На «Джиро д'Італія» вболівальник доганяв лідера гонки з бензопилою в руках

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    Еган Берналь очолив багатоденку - На «Джиро д'Італія» вболівальник доганяв лідера гонки з бензопилою в руках
    Еган Берналь очолив багатоденку
    Фото з відкритих джерел

    Колумбієць Еган Берналь захопив лідерство і одяг розову майку

    Колумбієць Еган Берналь виграв 16-й етап «Джиро д'Італія» і зміцнив лідерство в загальному заліку багатоденки. Примітно, що на одному з відрізків гірського етапу вболівальник побіг за велогонщиком з бензопилою. Про його наміри не повідомляється, хоча спортсмен, ймовірно, пережив не найщасливіші секунди у гонці.

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    Допис, поширений Ciclismo Ignorante (@ciclismoignorante)

    У генеральній кваліфікації Еган Берналь випереджає Ремко Евенпула на 15 секунд. Олександр Власов перемістився на третю сходинку і знаходиться в 21 секунді позаду рожевої майки. Джуліо Чікконе поступається 36 секунд, а вчорашній лідер «Джиро д'Італія» Аттіла Вальтер опустився на п'яту сходинку і знаходиться в 43 секундах від Берналя.

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    Теги: велоспорт Джиро д’Італія
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    На «Джиро д'Італія» вболівальник доганяв лідера гонки з бензопилою в руках