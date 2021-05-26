На «Джиро д'Італія» вболівальник доганяв лідера гонки з бензопилою в руках
Колумбієць Еган Берналь захопив лідерство і одяг розову майку
Колумбієць Еган Берналь виграв 16-й етап «Джиро д'Італія» і зміцнив лідерство в загальному заліку багатоденки. Примітно, що на одному з відрізків гірського етапу вболівальник побіг за велогонщиком з бензопилою. Про його наміри не повідомляється, хоча спортсмен, ймовірно, пережив не найщасливіші секунди у гонці.
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У генеральній кваліфікації Еган Берналь випереджає Ремко Евенпула на 15 секунд. Олександр Власов перемістився на третю сходинку і знаходиться в 21 секунді позаду рожевої майки. Джуліо Чікконе поступається 36 секунд, а вчорашній лідер «Джиро д'Італія» Аттіла Вальтер опустився на п'яту сходинку і знаходиться в 43 секундах від Берналя.
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