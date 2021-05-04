Український велогонщик став наймолодшим учасником «Джиро д'Італія» за останні 90 років

Андрій Пономар дебютує в багатоденці у 18 років і 246 днів

Чемпіон Європи серед юніорів 2019 року Андрій Пономар узяв чергову кар’єрну висоту. Чернігівець у складі італійської команди Androni Giocattoli-Sidermec виступить на багатоденці «Джиро д'Італія-2021». Перший етап відбудеться у суботу, 8 травня.

Пономар стане наймолодшим велогонщиком на «Джиро д'Італія» за останній 91 рік. Рекорд належить італійцеві Фабіо Баттезіні – 1930-го він виступив тут у віці 18 років та 88 днів. Українцеві на момент дебюту буде 18 років та 246 днів.

Для українського спортсмена це буде найдовша гонка у кар'єрі. Він ще жодного разу не брав участі у старті, довшому за 4 дні. На «Джиро д'Італія» заплановано 21 етап, який велосипедисти подолають за 22 дні.

Андрій буде єдиним вітчизняним гонщиком на італійському турі. Раніше тут виступали 25 українців. Найчастіше стартував чемпіон світу 2000 року в індивідуальній гонці Сергій Гончар.