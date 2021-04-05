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    Українка Беломоїна виграла на велосипеді перше «золото» року

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    Яна Беломоїна виграла першу гонку в сезоні - Українка Беломоїна виграла на велосипеді перше «золото» року
    Яна Беломоїна виграла першу гонку в сезоні
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіонка Європи стала першою в маутінбайку в перегонах у Вероні

    Провідна українська велосипедистка Яна Беломоїна стала переможницею гонки Verona MTB International в Італії. В змаганнях з маутінбайку вона показала результат 1 година, 8 хвилин і 8 секунд. Це на півхвилини краще, ніж результат італійки Джади Спеції, яка прийшла на фініш другою.

    «Я просто щаслива, що мої ноги сьогодні були дуже хороші», – написала Беломоїна в соцмережах.

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    Публикация от Yana Belomoina ‍ (@yanabelomoina)

    Беломоїна виступає за команду СST PostNl Bafang MTB Racing Team.

    Перемога у Вероні стала першою для нашої чемпіонки в 2021 році. Два тижні тому українка посіла друге місце на змаганнях Kamptal-Klassik-Trophy.

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      Теги: велоспорт Яна Беломоїна
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