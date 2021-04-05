Українка Беломоїна виграла на велосипеді перше «золото» року
Чемпіонка Європи стала першою в маутінбайку в перегонах у Вероні
Провідна українська велосипедистка Яна Беломоїна стала переможницею гонки Verona MTB International в Італії. В змаганнях з маутінбайку вона показала результат 1 година, 8 хвилин і 8 секунд. Це на півхвилини краще, ніж результат італійки Джади Спеції, яка прийшла на фініш другою.
«Я просто щаслива, що мої ноги сьогодні були дуже хороші», – написала Беломоїна в соцмережах.
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Беломоїна виступає за команду СST PostNl Bafang MTB Racing Team.
Перемога у Вероні стала першою для нашої чемпіонки в 2021 році. Два тижні тому українка посіла друге місце на змаганнях Kamptal-Klassik-Trophy.
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