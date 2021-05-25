Українка з рекордом стала чемпіонкою світу. Але її не беруть на Олімпіаду

Каміла Конотоп виграла змагання серед 20-річних важкоатлеток

Харків’янка Каміла Конотоп зі світовим рекордом виграла планетарну першість серед 20-річних важкоатлеток. На чемпіонаті світу в Ташкенті в категорії до 55 кг вона підняла 96 кг у ривку, 116 кг у поштовху та набрала в сумі 212 кг. Це новий юніорський світовий рекорд. Каміла встановила його у віці 20 років 62 днів.

Чемпіонат світу серед юніорів

Жінки, Вага до 55 кг

1. Каміла Конотоп (Україна) - 212 кг (96 + 116)

2. Ніна Стеркс (Бельгія) - 198 кг (90 + 108)

3. Андреа Котрута (Румунія) - 188 кг (83 + 105)

«Золото» Конотоп стало першим для України на юніорському чемпіонаті світу з важкої атлетики з 2016 року. Тоді перемогу у ваговій категорії до 75 кг здобула Ірина Деха.

У квітні Каміла Конотоп стала чемпіонкою Європи серед дорослих із результатом 208 кг.

Каміла не увійшла до складу збірної України на Олімпійські ігри. Вона є запасною. А в Токіо країну представлятимуть Дмитро Чумак, Ірина Деха та Анастасія Лисенко.

Скільки олімпійських медалей «наворожили» Україні і хто їх виграє.