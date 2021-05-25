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    Збірна України з легкої атлетики через коронавірус пропустить чемпіонат Європи

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    Збірна України пропустить важливі змагання перед Олімпіадою - Збірна України з легкої атлетики через коронавірус пропустить чемпіонат Європи
    Збірна України пропустить важливі змагання перед Олімпіадою
    Фото з відкритих джерел

    Національна федерація може втратити місце в елітному дивізіоні командних змагань

    Збірна України не візьме участь у командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики через випадки зараження коронавірусом під час тренувального збору. Про це повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).

    В складі української команди було виявлено два випадки зараження коронавірусом, спортсмени ізольовані.

    «Оскільки ці спортсмени перебували в тісному контакті з іншими учасниками зборів, є ризик поширення інфекції. Після консиліуму лікарі збірної, враховуючи вимоги медичного протоколу, звернулися до глави тренерської ради з проханням скасувати поїздку на командний чемпіонат Європи. Виконком ФЛАУ підтримав це нелегке рішення, тому українці в Польщі не виступатимуть», – йдеться в заяві прес-служби ФЛАУ.

    Повідомляється, що ФЛАУ звернулася до Європейської легкоатлетичної федерації з проханням зберегти за Україною прописку в елітному дивізіоні на наступний командний чемпіонат Європи в зв'язку з ситуацією, що склалася.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи легка атлетика коронавірус
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    Збірна України з легкої атлетики через коронавірус пропустить чемпіонат Європи