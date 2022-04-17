Принц Гаррі з дружиною зустрілися з українцями-учасниками Invictus Games (фото)

Герцог і герцогиня на заході, присвяченому командам США та України, в американському посольстві в Нідерландах

Принцу подарували календар «Повернися живим»

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл прибули до Нідерландів, де проходитимуть змагання Invictus Games. Герцог та герцогиня зустрілися з українськими спортсменами, повідомляє Page Six.

Як зазначає видання, для офіційного виходу Маркл обрала брючний костюм від Valentino за $5 тис.

Фото Гаррі з календарем «Повернися живим» поділився в Twitter один із керівників благодійного фонду Олег Карпенко.

Ви тільки подивіться хто тут у нас) Сам Принц @PHarry_Meghan з календарем @BackAndAlive. Команда Invictus Games Україна зовсім скоро почне виборювати свої медалі на цих змаганнях. Пишаємося pic.twitter.com/xsP7sXowFj — Oleg Karpenko (@karpenko_olegg) April 15, 2022

На фото принц тримає подарований йому примірник.

Команда Invictus Games Україна зовсім скоро почне виборювати свої медалі на цих змаганнях.