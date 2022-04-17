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    Принц Гаррі з дружиною зустрілися з українцями-учасниками Invictus Games (фото)

    Герцог і герцогиня на заході, присвяченому командам США та України, в американському посольстві в Нідерландах - Принц Гаррі з дружиною зустрілися з українцями-учасниками Invictus Games (фото)
    Герцог і герцогиня на заході, присвяченому командам США та України, в американському посольстві в Нідерландах
    фото з відкритих джерел

    Принцу подарували календар «Повернися живим»

    Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл прибули до Нідерландів, де проходитимуть змагання Invictus Games. Герцог та герцогиня зустрілися з українськими спортсменами, повідомляє Page Six.

    Як зазначає видання, для офіційного виходу Маркл обрала брючний костюм від Valentino за $5 тис.

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    Принц Гаррі та Меган Маркл приїхали на відкриття «Ігор нескорених». фото з відкритих джерел
    Принц Гаррі та Меган Маркл приїхали на відкриття «Ігор нескорених». фото з відкритих джерел

    Фото Гаррі з календарем «Повернися живим» поділився в Twitter один із керівників благодійного фонду Олег Карпенко.

    На фото принц тримає подарований йому примірник.

    Команда Invictus Games Україна зовсім скоро почне виборювати свої медалі на цих змаганнях.

    Теги: росія окупанти США війна Україна Меган Маркл Twitter дружина Ігри нескорених окупація #stoprussia
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    Принц Гаррі з дружиною зустрілися з українцями-учасниками Invictus Games (фото)