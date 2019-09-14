Україну на «Іграх Нескорених» у Нідерландах представлятимуть 20 ветеранів



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Участь у змаганнях взяло понад 200 українських ветеранів Фото: «Укрінформ»

У минулому році українська збірна на «Іграх нескорених 2018» виборола 20 медалей

Україну на змаганнях «Ігри Нескорених 2020», що пройдуть у травні 2020 року у Нідерландах, представлятимуть 20 ветеранів і військових із бойовими пораненнями.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Сформували національну збірну України для участі у міжнародних змаганнях «Ігри Нескорених 2020» - Invictus Games-2020 14 вересня у Києві за результатами спортивного турніру», - зазначає видання.

Як повідомлялося, в суботу, 14 вересня, на київському стадіоні «Піонер» президент України Володимир Зеленський урочисто відкрив Національні змагання «Ігри Нескорених».

Участь у змаганнях взяло понад 200 учасників - українських ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, захворіли або були травмовані, виконуючи свої службові обов’язки в зоні бойових дій.

У минулому році українська збірна на «Іграх нескорених 2018» виборола 20 медалей.