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    Суспільство

    Україну на «Іграх Нескорених» у Нідерландах представлятимуть 20 ветеранів

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    Участь у змаганнях взяло понад 200 українських ветеранів - Україну на «Іграх Нескорених» у Нідерландах представлятимуть 20 ветеранів
    Участь у змаганнях взяло понад 200 українських ветеранів
    Фото: «Укрінформ»

    У минулому році українська збірна на «Іграх нескорених 2018» виборола 20 медалей

    Україну на змаганнях «Ігри Нескорених 2020», що пройдуть у травні 2020 року у Нідерландах, представлятимуть 20 ветеранів і військових із бойовими пораненнями.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    «Сформували національну збірну України для участі у міжнародних змаганнях «Ігри Нескорених 2020» - Invictus Games-2020 14 вересня у Києві за результатами спортивного турніру», - зазначає видання.

    Як повідомлялося, в суботу, 14 вересня, на київському стадіоні «Піонер» президент України Володимир Зеленський урочисто відкрив Національні змагання «Ігри Нескорених».

    Участь у змаганнях взяло понад 200 учасників - українських ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, захворіли або були травмовані, виконуючи свої службові обов’язки в зоні бойових дій.

    У минулому році українська збірна на «Іграх нескорених 2018» виборола 20 медалей.

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