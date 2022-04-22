Наступні чотири тижні стануть вирішальними. США спрогнозували розвиток війни в Україні

Кілька тижнів визначать карту Європи на десятиліття вперед
Наступні чотири тижні визначать остаточний результат війни, яку розв'язала Росія проти України, із довгостроковими наслідками, які впливатимуть на карту Європи на десятиліття вперед. Водночас офіційні особи США, прогнозують, що бойові дії будуть тривалими й виснажливими, і вказують на крайню важливість терміново доправити Києву якнайбільше нових озброєнь.
Представники влади США кажуть, якщо війська РФ зможуть прорватися на схід, у диктатора Путіна буде більше можливостей у РФ представити свою так звану «спеціальну воєнну операцію» як обмежений успіх. А також заявити, що він «забезпечив захист проросійської меншості України». У такій ситуації Путін міг би використовувати Донбас як важіль тиску в будь-яких переговорах.