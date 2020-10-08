На легкоатлетичному турнірі в Іспанії побиті відразу два світові рекорди



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Летесенбет Ґіді побила рекорд, встановлений у 2008 році Світлина - nnrunningteam

Джошуа Чептеґей став світовим рекордсменом уже на третій дистанції

На легкоатлетичному турнірі NN Running Team в іспанській Валенсії побиті відразу два світових рекорди – на дистанції 10 000 метрів серед чоловіків і на 5 000 метрів серед жінок.

Джошуа Чептеґей переписав рекорд на 10 000 метрів. Попереднє досягнення, яке належало легендарному ефіопцеві Кененісі Бекеле, уґандієць покращив на 6 секунд. Тепер світовий рекорд – 26.11,00.

Це вже четвертий рекорд у колекції Джошуа Чептеґея: йому вже належать рекорди на 5 000 метрів, 5 та 15 кілометрів.

Джошуа Чептеґей встановлює третій світовий рекорд

А ось ефіопка Летесенбет Ґіді перевершила світове досягнення землячки Тірунеш Дібаби, яке протрималося 12 років. Новий рекорд – 14.06,62 – перевершив попередній на 4,63 секунди. Цікаво, що на момент встановлення рекорду Дібабою Ґіді було лише 10 років.

Для порівняння: на чемпіонаті України-2020 краще за Ґіді не пробіг ніхто: ні серед чоловіків, ні серед жінок. Тоді дистанцію 5000 м у жінок виграла харків’янка Юлія Шматенко – 15.49,59; у чоловіків – житомирянин Василь Коваль – 14.07,92.