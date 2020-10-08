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    На легкоатлетичному турнірі в Іспанії побиті відразу два світові рекорди

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    Летесенбет Ґіді побила рекорд, встановлений у 2008 році - На легкоатлетичному турнірі в Іспанії побиті відразу два світові рекорди
    Летесенбет Ґіді побила рекорд, встановлений у 2008 році
    Світлина - nnrunningteam

    Джошуа Чептеґей став світовим рекордсменом уже на третій дистанції

    На легкоатлетичному турнірі NN Running Team в іспанській Валенсії побиті відразу два світових рекорди – на дистанції 10 000 метрів серед чоловіків і на 5 000 метрів серед жінок.

    Джошуа Чептеґей переписав рекорд на 10 000 метрів. Попереднє досягнення, яке належало легендарному ефіопцеві Кененісі Бекеле, уґандієць покращив на 6 секунд. Тепер світовий рекорд – 26.11,00.

    Це вже четвертий рекорд у колекції Джошуа Чептеґея: йому вже належать рекорди на 5 000 метрів, 5 та 15 кілометрів.

    cheptegai_valencia2020
    Джошуа Чептеґей встановлює третій світовий рекорд

    А ось ефіопка Летесенбет Ґіді перевершила світове досягнення землячки Тірунеш Дібаби, яке протрималося 12 років. Новий рекорд – 14.06,62 – перевершив попередній на 4,63 секунди. Цікаво, що на момент встановлення рекорду Дібабою Ґіді було лише 10 років.

    Для порівняння: на чемпіонаті України-2020 краще за Ґіді не пробіг ніхто: ні серед чоловіків, ні серед жінок. Тоді дистанцію 5000 м у жінок виграла харків’янка Юлія Шматенко – 15.49,59; у чоловіків – житомирянин Василь Коваль – 14.07,92.

     Читайте також: 20-річний швед побив світовий рекорд українця Сергія Бубки (відео)
    легка атлетика рекорд Юлія Шматенко Василь Коваль Джошуа Чептеґей Летесенбет Ґіді Тірунеш Дібаба Кененіса Бекеле
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