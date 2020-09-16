Вперше в історії Україна буде представлена у міжнародних змаганнях з жіночого бобслею



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Лідія Гунько та Михайло Гераскевич Світлина - Instagram Лідії Гунько

Востаннє Україна була представлена навіть у чоловічому в бобслеї у 2014 році

Лідія Гунько може стати не лише першою українкою в монобобі, але також першою нашою пілотесою в жіночому бобслеї.

У новому змагальному сезоні з бобслею збірна України планує заявити на змагання жіночу двійку. Про такі плани в коментарі «Суспільне Спорт» розповів тренер збірної Михайло Гераскевич.

«Сподіваємося, що Ліда зможе дебютувати у жіночій двійці у цьому сезоні. Нам латвійська збірна запропонувала в оренду дуже непоганий боб, швидкий і за адекватну ціну», - пояснив Гераскевич.

Для участі в жіночих змаганнях з бобслею потрібна команда з двох учасниць – піл отеси та розганяючої. Відповідно, пілотесою буде Лідія Гунько, а от з майбутньою розганяючою у команді ще визначаються.

«Ми спілкуємося з кількома дівчатами, це легкоатлетки, спринтерки, які відбираються в фінал чемпіонат України. Конкретної відповіді ще нема, але ми досягли певного взаєморозуміння з дівчатами та їх тренерами. Атлеткам така перспектива цікава, тренерам – теж цікаво», - каже Гераскевич.

Оскільки Лідія Гунько немає жодних залікових очок у минулих сезонах (вона змагалася лише в монобобі), то розпочинати шлях у сезоні-2020/2021 українській команді доведеться з Кубка Європи.

Щоб відібратися на чемпіонат світу та стати першою українською бобслеїсткою, яка виступить на світовій першості, Гунько потрібно буде потрапити виконати дві умови:

- провести 5 гонок на 3 різних треках;

- потрапити у топ-45 загального світового рейтингу.

Тренер збірної Михайло Гераскевич запевняв, що за старим календарем Лідія та її партнерка мали б виступити на достатній кількості стартів. Тепер календар оновлюється, уже відомо про заміни стартів, але нових дат ще немає.

«Ми плануємо виступ у боб-двійці на усіх восьми етапах Кубка Європи. Та остаточно сформувати план виступів зможемо лише після того, як отримаємо уточнений календар: зрозуміємо, що ми можемо зробити зважаючи на логістику», - каже Гераскевич.

Лідія Гунько торік стала першою в історії України учасницею змагань в жіночому монобобі. Загалом востаннє Україна була представлена в бобслеї у 2014 році – тоді на етапах Кубка Європи змагалася чоловіча четвірка.

Минулого сезону також дебютував Микола Левкун – він змагається у чоловічому парабобслеї.