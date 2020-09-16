Українська бар’єристка Ткачук стала призеркою змагань у Швейцарії



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Вікторія Ткачук після фінішу у Беліццоні Світлина - Beat Freihofer, Swiss Athletics

Вікторія поступилася тільки дуже сильним у поточному сезоні нідерландці і швейцарці

Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук посіла третє місце на комерційному турнірі в швейцарській Беліццоні.

З результатом 55,15 секунди Вікторія у бігу на 400 метрів з бар’єрами поступилася тільки нідерландці Фемке Бол, яка перемогла з часом 54,33 сек. і швейцарці Леї Спрунґер, яка теж вибігла з 55-ти секунд – 54,98.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Ткачук виграла 400-метрівку з бар’єрами на чемпіонаті України в Луцьку. Тоді на доріжці стадіону «Авангард» вона здолала дистанцію за 55,60 сек.

25-річна Вікторія Ткачук, яка народилася в селі Пліщин Шепетівського району на Хмельниччині, була учасницею Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро.