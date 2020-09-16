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    Українська бар’єристка Ткачук стала призеркою змагань у Швейцарії

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    Вікторія Ткачук після фінішу у Беліццоні - Українська бар’єристка Ткачук стала призеркою змагань у Швейцарії
    Вікторія Ткачук після фінішу у Беліццоні
    Світлина - Beat Freihofer, Swiss Athletics

    Вікторія поступилася тільки дуже сильним у поточному сезоні нідерландці і швейцарці

    Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук посіла третє місце на комерційному турнірі в швейцарській Беліццоні.

    З результатом 55,15 секунди Вікторія у бігу на 400 метрів з бар’єрами поступилася тільки нідерландці Фемке Бол, яка перемогла з часом 54,33 сек. і швейцарці Леї Спрунґер, яка теж вибігла з 55-ти секунд – 54,98.

    Нагадаємо, що наприкінці серпня Ткачук виграла 400-метрівку з бар’єрами на чемпіонаті України в Луцьку. Тоді на доріжці стадіону «Авангард» вона здолала дистанцію за 55,60 сек.

    25-річна Вікторія Ткачук, яка народилася в селі Пліщин Шепетівського району на Хмельниччині, була учасницею Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро.

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    легка атлетика Вікторія Ткачук Фемке Бол Леа Спрунґер
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