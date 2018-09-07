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    На матчі молодіжної збірної України проти Андорри працюватиме вірменська бригада арбітрів

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    <span>Сурен Баліян</span> - На матчі молодіжної збірної України проти Андорри працюватиме вірменська бригада арбітрів
    Сурен Баліян

    Матч відбудеться 11 вересня у Запоріжжі

    Зустріч відбірного турніру Євро-2019 (U-21) Україна  Андорра довірено судити вірменській бригаді рефері на чолі із 38-річним Суреном Баліяном.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    На лініях йому допомагатимуть Месроп Хазарян та Ванік Симонян.

    Четвертий суддя  Завен Ованісян.

    Поєдинок відбору Євро-2019 (U-21) Україна  Андорра відбудеться 11 вересня у Запоріжжі на стадіоні «Славутич-Арена».

    Початок зустрічі  о 19.00.

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