На матчі молодіжної збірної України проти Андорри працюватиме вірменська бригада арбітрів
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Розсилка
Сурен Баліян
Матч відбудеться 11 вересня у Запоріжжі
Зустріч відбірного турніру Євро-2019 (U-21) Україна – Андорра довірено судити вірменській бригаді рефері на чолі із 38-річним Суреном Баліяном.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
На лініях йому допомагатимуть Месроп Хазарян та Ванік Симонян.
Четвертий суддя – Завен Ованісян.
Поєдинок відбору Євро-2019 (U-21) Україна – Андорра відбудеться 11 вересня у Запоріжжі на стадіоні «Славутич-Арена».
Початок зустрічі – о 19.00.