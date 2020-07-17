На матчі в Токіо фанатів на трибунах замінили роботи (відео)



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«Фукуока Софтбанк Гокс» має оригінальну підтримку Світлина - Japanese Shool Asahi

40 машин повторювали рухи звичного людського танцю

Японський бейсбольний клуб «Фукуока Софтбанк Гокс» запросив на трибуни роботів, які спробували повторити рухи танцю, який зазвичай виконували перед початком матчу вболівальники під звуки командного гімну.

Через пандемію коронавірусу змагання з бейсболу в Японії було відновлено 19 червня за умови відсутності глядачів на трибунах. Замість людей на трибунах стадіону Fukuoka Dome місткістю 40 000 осіб знаходилося більше 40 роботів: людиноподібні SoftBank Pepper і роботи-собаки Spot від Boston Dynamic. Деякі з танцюючих роботів навіть махали прапорами і наділи кепки Hawks.

Клубом володіє та ж компанія, яка виробляє роботів Pepper. Цього робота використовували для боротьбі з коронавірусом по всій Японії, зокрема в статусі персоналу для готелів, де живуть пацієнти з коронавірусом.