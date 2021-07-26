На Олімпіаді перенесли змагання за участю чотирьох українців

Стрільці з лука та веслувальники стартуватимуть пізніше через тайфун

Змагання чотирьох українських спортсменів на Олімпійських Іграх у Токіо перенесено. Про це повідомляє «Суспільне: спорт».

Під зміни у розкладі потрапили змагання двох українських лучниць – Вероніки Марченко та Лідії Січенікової у 1/32 фіналу одиночного турніру. А також півфінальний заплив у веслуванні двійок за участю Ігоря Хмари та Станіслава Ковальова.

Причина пов'язана з погіршенням погодних умов. Синоптики прогнозують, що у вівторок Токіо має потрапити під епіцентр тайфуну третьої категорії. Організатори змагань вже висловили впевненість у тому, що він не матиме суттєвих наслідків для подальшого проведення Ігор.

Вівторок, 27 липня, 07:44. Анастасія Січенікова – Мішель Кроппен (Німеччина) – стрільба з лука.

Середа, 28 липня, 05:01. Олексій Гунбін – Тарундіп Рай (Індія) стрільба з лука.

Середа, 28 липня, 13:15 (вівторок, 27 липня, 11:57). Вероніка Марченко – Ле Цзяньїн (Китайський Тайбей) – стрільба з лука.

Середа, 28 липня, 11:57. Анастасія Павлова – Дженніфер Мучіно-Фернандес (США) – стрільба з лука.

Середа, 28 липня, 05:30. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов – академічне веслування, півфінал (двійки).