  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    На Олімпіаді перенесли змагання за участю чотирьох українців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лучницям змінили розклад змагань - На Олімпіаді перенесли змагання за участю чотирьох українців
    Лучницям змінили розклад змагань
    Фото: НОК

    Стрільці з лука та веслувальники стартуватимуть пізніше через тайфун

    Змагання чотирьох українських спортсменів на Олімпійських Іграх у Токіо перенесено. Про це повідомляє «Суспільне: спорт».

    Під зміни у розкладі потрапили змагання двох українських лучниць – Вероніки Марченко та Лідії Січенікової у 1/32 фіналу одиночного турніру. А також півфінальний заплив у веслуванні двійок за участю Ігоря Хмари та Станіслава Ковальова.

    Причина пов'язана з погіршенням погодних умов. Синоптики прогнозують, що у вівторок Токіо має потрапити під епіцентр тайфуну третьої категорії. Організатори змагань вже висловили впевненість у тому, що він не матиме суттєвих наслідків для подальшого проведення Ігор.

    Вівторок, 27 липня, 07:44. Анастасія Січенікова – Мішель Кроппен (Німеччина) – стрільба з лука.

    Середа, 28 липня, 05:01. Олексій Гунбін – Тарундіп Рай (Індія) стрільба з лука.

    Середа, 28 липня, 13:15 (вівторок, 27 липня, 11:57). Вероніка Марченко – Ле Цзяньїн (Китайський Тайбей) – стрільба з лука.

    Середа, 28 липня, 11:57. Анастасія Павлова – Дженніфер Мучіно-Фернандес (США) – стрільба з лука.

    Середа, 28 липня, 05:30. Ігор Хмара, Станіслав Ковальов – академічне веслування, півфінал (двійки).

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Олімпіаді перенесли змагання за участю чотирьох українців