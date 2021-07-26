На шляху до півфіналу Олімпіади українки зустрінуться з росіянками

Сестри Людмила і Надія Кіченок виграли другу зустріч на Іграх у Токіо

Тенісистки Надія і Людмила Кіченок впевнено вийшли до 1/4 фіналу Олімпіади. У другій зустрічі на Іграх вони здолали представниць Італії Сару Еррані і Жасмін Паоліні – 7:6(4), 6:2.

В першому сеті була рівна боротьба. Суперниці брали свої подачі, але на 11-му розіграші українкам вдалося зробити брейк. Втім, одразу й втратили перевагу, а долю зустрічі на свою користь вирішили на тай-брейку.

Другий сет Люда і Надія також розпочали з того, що дозволили суперницям вийти вперед. Ця помилка стала єдиною в другій партії. Надалі вони тримали гру під контролем.

В наступному раунді українки зустрінуться з російською парою Вероніка Кудерметова/Олена Весніна.