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    На шляху до півфіналу Олімпіади українки зустрінуться з росіянками

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    Сестри Кіченок вийшли до чвертьфіналу Олімпіади - На шляху до півфіналу Олімпіади українки зустрінуться з росіянками
    Сестри Кіченок вийшли до чвертьфіналу Олімпіади
    Фото з відкритих джерел

    Сестри Людмила і Надія Кіченок виграли другу зустріч на Іграх у Токіо

    Тенісистки Надія і Людмила Кіченок впевнено вийшли до 1/4 фіналу Олімпіади. У другій зустрічі на Іграх вони здолали представниць Італії Сару Еррані і Жасмін Паоліні – 7:6(4), 6:2.

    В першому сеті була рівна боротьба. Суперниці брали свої подачі, але на 11-му розіграші українкам вдалося зробити брейк. Втім, одразу й втратили перевагу, а долю зустрічі на свою користь вирішили на тай-брейку.

    Другий сет Люда і Надія також розпочали з того, що дозволили суперницям вийти вперед. Ця помилка стала єдиною в другій партії. Надалі вони тримали гру під контролем.

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    В наступному раунді українки зустрінуться з російською парою Вероніка Кудерметова/Олена Весніна.

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    Теги: теніс Людмила Кіченок Надія Кіченок
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    На шляху до півфіналу Олімпіади українки зустрінуться з росіянками